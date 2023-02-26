Аксенов сообщил о планах построить в Крыму водохранилище для снабжения Ялты

«Дополнительно может быть еще водохранилище ялтинское – будем строить Мартовское в Бахчисарайском районе. Но это просто потому, что в Ялте других источников воды не было, сезонность определенная с водообеспечением», – сказал Аксенов (цитата по ТАСС).