Аксенов сообщил о планах построить в Крыму водохранилище для снабжения Ялты
В Бахчисарайском районе Крыма могут построить Мартовское водохранилище для обеспечения водой Ялты, еще одно хотят создать под Алуштой, рассказал глава Крыма Сергей Аксенов.
«Дополнительно может быть еще водохранилище ялтинское – будем строить Мартовское в Бахчисарайском районе. Но это просто потому, что в Ялте других источников воды не было, сезонность определенная с водообеспечением», – сказал Аксенов (цитата по ТАСС).
Власти полуострова в марте также обсудят вопрос строительства Солнечногорского водохранилища под Алуштой, техническое решение представят 3 марта, финансирование сейчас просчитывается, отметил Аксенов. По его словам, выбирать будут более дешевый вариант. «Если трубу бросить дешевле, то будем делать так. Если водохранилище – там просто большой объем земельных работ, на 8 млн кубометров», – добавил глава Крыма.
В своем Telegram-канале Аксенов напомнил о событиях прошлого года, когда российские военные взорвали дамбу на территории Херсонской области, которая блокировала работу Северо-Крымского канала. Гуманитарной катастрофы не произошло, подчеркнул он.
«Мы выстояли. Разблокировка канала стала одним из первых результатов СВО. Это открыло новые возможности для развития сельского хозяйства и других отраслей», – написал глава Крыма, добавив, что необходимые меры безопасности принимаются, риски потерь и дефицита воды «остались в прошлом». Он назвал Северо-Крымский канал «великим советским проектом, который «по праву принадлежит жителям российского Крыма».
До 2014 г. Крым получал до 85% пресной воды с Украины по Северо-Крымскому каналу. После присоединения полуострова к России Киев перекрыл канал и водоснабжение стало осуществляться исключительно внутренними резервами, которых оказалось недостаточно. Главным организатором водной блокады Крыма является бывший врио заместителя главы администрации президента Украины Андрей Сенченко, говорил ранее вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.
СКР возбудил уголовное дело по ст. 358 УК РФ (экоцид), а в Крыму также подготовили иск к Украине за организацию водной блокады полуострова, сумма ущерба превысила 150 млрд руб., сообщил ранее глава комитета по законодательству крымского парламента, замглавы рабочей группы по оценке последствий блокады Сергей Трофимов.