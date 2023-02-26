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Аксенов сообщил о планах построить в Крыму водохранилище для снабжения Ялты

Ведомости

В Бахчисарайском районе Крыма могут построить Мартовское водохранилище для обеспечения водой Ялты, еще одно хотят создать под Алуштой, рассказал глава Крыма Сергей Аксенов.

«Дополнительно может быть еще водохранилище ялтинское – будем строить Мартовское в Бахчисарайском районе. Но это просто потому, что в Ялте других источников воды не было, сезонность определенная с водообеспечением», – сказал Аксенов (цитата по ТАСС).

Власти полуострова в марте также обсудят вопрос строительства Солнечногорского водохранилища под Алуштой, техническое решение представят 3 марта, финансирование сейчас просчитывается, отметил Аксенов. По его словам, выбирать будут более дешевый вариант. «Если трубу бросить дешевле, то будем делать так. Если водохранилище – там просто большой объем земельных работ, на 8 млн кубометров», – добавил глава Крыма.

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В своем Telegram-канале Аксенов напомнил о событиях прошлого года, когда российские военные взорвали дамбу на территории Херсонской области, которая блокировала работу Северо-Крымского канала. Гуманитарной катастрофы не произошло, подчеркнул он. 

«Мы выстояли. Разблокировка канала стала одним из первых результатов СВО. Это открыло новые возможности для развития сельского хозяйства и других отраслей», – написал глава Крыма, добавив, что необходимые меры безопасности принимаются, риски потерь и дефицита воды «остались в прошлом». Он назвал Северо-Крымский канал «великим советским проектом, который «по праву принадлежит жителям российского Крыма».

До 2014 г. Крым получал до 85% пресной воды с Украины по Северо-Крымскому каналу. После присоединения полуострова к России Киев перекрыл канал и водоснабжение стало осуществляться исключительно внутренними резервами, которых оказалось недостаточно. Главным организатором водной блокады Крыма является бывший врио заместителя главы администрации президента Украины Андрей Сенченко, говорил ранее вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.

СКР возбудил уголовное дело по ст. 358 УК РФ (экоцид), а в Крыму также подготовили иск к Украине за организацию водной блокады полуострова, сумма ущерба превысила 150 млрд руб., сообщил ранее глава комитета по законодательству крымского парламента, замглавы рабочей группы по оценке последствий блокады Сергей Трофимов. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных