Украина получила данные черного ящика разбившегося вертолета главы МВД Украины

Крушение вертолета произошло 18 января рядом с детским садом и жилым домом в городе Бровары Киевской области. В результате погибли 14 человек (включая одного ребенка), в том числе все девять пассажиров вертолета. Среди жертв числятся глава МВД Украины Денис Монастырский, первый замминистра Евгений Енин и госсекретарь МВД Юрий Лубкович. Еще 25 человек пострадали, включая 11 детей.