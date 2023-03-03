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Украина получила данные черного ящика разбившегося вертолета главы МВД Украины

Ведомости

Черный ящик вертолета, на котором разбился глава МВД Украины Денис Монастырский, расшифровали во Франции, данные уже получены украинской стороной. Об этом сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

«Черный ящик был найден, был отправлен во Францию для расшифровки. Данные получены», — заявил он (цитата по «РИА Новости»).

Шмыгаль отметил, что расследование инцидента продолжается, и призвал дождаться его результатов.

Крушение вертолета произошло 18 января рядом с детским садом и жилым домом в городе Бровары Киевской области. В результате погибли 14 человек (включая одного ребенка), в том числе все девять пассажиров вертолета. Среди жертв числятся глава МВД Украины Денис Монастырский, первый замминистра Евгений Енин и госсекретарь МВД Юрий Лубкович. Еще 25 человек пострадали, включая 11 детей.

Среди возможных причин крушения Служба безопасности Украины (СБУ) называла нарушение правил полета, техническую неисправность вертолета и диверсию. Издание «Страна» со ссылкой на источник в МВД Украины писало, что вертолет упал из-за ошибки пилота.

1 марта министр внутренних дел страны Игорь Клименко (назначен на должность 7 февраля) заявил, что предварительные результаты расследования крушения будут обнародованы через месяц-полтора.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных