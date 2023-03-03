Украина получила данные черного ящика разбившегося вертолета главы МВД Украины
Черный ящик вертолета, на котором разбился глава МВД Украины Денис Монастырский, расшифровали во Франции, данные уже получены украинской стороной. Об этом сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.
«Черный ящик был найден, был отправлен во Францию для расшифровки. Данные получены», — заявил он (цитата по «РИА Новости»).
Шмыгаль отметил, что расследование инцидента продолжается, и призвал дождаться его результатов.
Крушение вертолета произошло 18 января рядом с детским садом и жилым домом в городе Бровары Киевской области. В результате погибли 14 человек (включая одного ребенка), в том числе все девять пассажиров вертолета. Среди жертв числятся глава МВД Украины Денис Монастырский, первый замминистра Евгений Енин и госсекретарь МВД Юрий Лубкович. Еще 25 человек пострадали, включая 11 детей.