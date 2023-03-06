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«Победа» начнет летать в Узбекистан с 21 апреля

Ведомости

Авиакомпания «Победа» (входит в группу «Аэрофлот») начнет полеты в Узбекистан с 21 апреля, сообщила пресс-служба перевозчика. Лоукостер на официальном сайте открыл продажи билетов на рейс Москва — Самарканд.

«Полеты по маршруту Москва ("Внуково") — Самарканд начнутся 21 апреля 2023 г. и будут выполняться два раза в неделю – по четвергам и воскресеньям. Обратные рейсы будут также выполняться дважды в неделю – по понедельникам и пятницам», – сообщили в компании.

В пресс-службе авиаперевозчика отметили, что Узбекистан станет пятым международным направлением. Сейчас «Победа» летает в Турцию, Белоруссию, Армению и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), напомнили в компании.

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В январе «Ведомости» со ссылкой на генерального директора «Победы» Дмитрия Тыщука писали, что в 2023 г. лоукостер планирует увеличить объем перевозок на 11% до 13 млн пассажиров. По его словам, достичь этих показателей компания намерена за счет повышения интенсивности эксплуатации парка воздушных судов (ВС) и открытия новых направлений. В 2022 г. «Победа», по словам топ-менеджера, перевезла 11,7 млн пассажиров.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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