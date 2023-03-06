«Победа» начнет летать в Узбекистан с 21 апреля
Авиакомпания «Победа» (входит в группу «Аэрофлот») начнет полеты в Узбекистан с 21 апреля, сообщила пресс-служба перевозчика. Лоукостер на официальном сайте открыл продажи билетов на рейс Москва — Самарканд.
«Полеты по маршруту Москва ("Внуково") — Самарканд начнутся 21 апреля 2023 г. и будут выполняться два раза в неделю – по четвергам и воскресеньям. Обратные рейсы будут также выполняться дважды в неделю – по понедельникам и пятницам», – сообщили в компании.
В пресс-службе авиаперевозчика отметили, что Узбекистан станет пятым международным направлением. Сейчас «Победа» летает в Турцию, Белоруссию, Армению и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), напомнили в компании.
В январе «Ведомости» со ссылкой на генерального директора «Победы» Дмитрия Тыщука писали, что в 2023 г. лоукостер планирует увеличить объем перевозок на 11% до 13 млн пассажиров. По его словам, достичь этих показателей компания намерена за счет повышения интенсивности эксплуатации парка воздушных судов (ВС) и открытия новых направлений. В 2022 г. «Победа», по словам топ-менеджера, перевезла 11,7 млн пассажиров.