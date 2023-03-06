«Победа» начнет летать в Узбекистан с 21 апреля

В январе «Ведомости» со ссылкой на генерального директора «Победы» Дмитрия Тыщука писали, что в 2023 г. лоукостер планирует увеличить объем перевозок на 11% до 13 млн пассажиров. По его словам, достичь этих показателей компания намерена за счет повышения интенсивности эксплуатации парка воздушных судов (ВС) и открытия новых направлений. В 2022 г. «Победа», по словам топ-менеджера, перевезла 11,7 млн пассажиров.