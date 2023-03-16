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Ройзмана арестовали на 14 суток

Ведомости

Экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана (признан иноагентом) арестовали на 14 суток по обвинению в демонстрации экстремистской символики. Об этом пишут «РИА Новости» со ссылкой на Ленинский районный суд Екатеринбурга.

Ройзмана арестовали сегодня, 16 марта. По словам его адвоката Владислава Идамжапова, основанием для протокола об административном правонарушении стал пост в социальной сети «ВКонтакте», опубликованный от лица Ройзмана. Адвокат подчеркнул, что экс-мэр Екатеринбурга непричастен к правонарушению, у него «никогда не было личной, персональной страницы» на этой платформе.

Сейчас Ройзман является фигурантом уголовного дела о дискредитации Вооруженных сил РФ (ч. 1 ст. 280.3 УК РФ). Ему запрещено пользоваться интернетом и телефоном, а также посещать публичные места и мероприятия. Бывшего мэра Екатеринбурга задержали 24 августа 2022 г. Причиной возбуждения уголовного дела стал ролик на YouTube, в котором Ройзман негативно высказался о спецоперации России на Украине. Бывший мэр Екатеринбурга признает свою вину.

В 2022 г. Ройзмана трижды штрафовали за дискредитацию Вооруженных сил РФ (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП). В марте Октябрьский суд Екатеринбурга обязал экс-мэра выплатить два штрафа в размере 50 000 руб. каждый. В апреле Ройзман получил еще один штраф на аналогичную сумму. Все апелляционные жалобы защиты были отклонены.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных