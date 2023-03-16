Ройзмана арестовали на 14 суток

Ройзмана арестовали сегодня, 16 марта. По словам его адвоката Владислава Идамжапова, основанием для протокола об административном правонарушении стал пост в социальной сети «ВКонтакте», опубликованный от лица Ройзмана. Адвокат подчеркнул, что экс-мэр Екатеринбурга непричастен к правонарушению, у него «никогда не было личной, персональной страницы» на этой платформе.