Ройзмана арестовали на 14 суток
Экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана (признан иноагентом) арестовали на 14 суток по обвинению в демонстрации экстремистской символики. Об этом пишут «РИА Новости» со ссылкой на Ленинский районный суд Екатеринбурга.
Ройзмана арестовали сегодня, 16 марта. По словам его адвоката Владислава Идамжапова, основанием для протокола об административном правонарушении стал пост в социальной сети «ВКонтакте», опубликованный от лица Ройзмана. Адвокат подчеркнул, что экс-мэр Екатеринбурга непричастен к правонарушению, у него «никогда не было личной, персональной страницы» на этой платформе.
Сейчас Ройзман является фигурантом уголовного дела о дискредитации Вооруженных сил РФ (ч. 1 ст. 280.3 УК РФ). Ему запрещено пользоваться интернетом и телефоном, а также посещать публичные места и мероприятия. Бывшего мэра Екатеринбурга задержали 24 августа 2022 г. Причиной возбуждения уголовного дела стал ролик на YouTube, в котором Ройзман негативно высказался о спецоперации России на Украине. Бывший мэр Екатеринбурга признает свою вину.
В 2022 г. Ройзмана трижды штрафовали за дискредитацию Вооруженных сил РФ (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП). В марте Октябрьский суд Екатеринбурга обязал экс-мэра выплатить два штрафа в размере 50 000 руб. каждый. В апреле Ройзман получил еще один штраф на аналогичную сумму. Все апелляционные жалобы защиты были отклонены.