В АТОР спрогнозировали дату начала безвизовых поездок между Россией и КНР
Безвизовые групповые поездки между Россией и Китаем могут начаться до конца мая, такой прогноз дал вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян, сообщают «РИА Новости».
«Мы ожидаем, что до конца мая безвиз начнет работать. Это прогноз, но не факт. Плюс Россия заинтересована в том, чтобы китайские туристы поехали к нам. Мы ждали новости на этой неделе, ввиду приезда главы КНР в РФ, но не случилось, поскольку внутренние вопросы не все еще решены», – сказал Мурадян.
В то же время глава совета директоров компании China Travel Сергей Назаров рассказал агентству, что туристические компании со стороны Китая ожидают старт сезона российского-китайского туризма в июне. По его словам, в это время до пандемии всегда начинался «высокий сезон».
При этом в туроператоре «Интурист» «РИА Новости» сообщили, что уже начали принимать группы туристов из КНР. «У нас группы уже заезжают, но с визами. В случае введения безвиза их станет больше», – уточнили в компании.
Ранее заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вахруков сообщил о том, что российские туроператоры начали принимать китайских туристов по визам. По его словам, для возобновления групповых безвизовых поездок между РФ и КНР ведомство ожидает актуализированный список китайских туристических компаний.
Тогда в АТОР пояснили, что возобновление соглашения о безвизовых поездках с Китаем не означает начала отправки туристов как с одной, так и с другой стороны. В ассоциации подчеркнули, что дата запуска работы безвизового режима пропуска пока не названа, сейчас идет обмен списками туроператоров. Шаг к возобновлению туризма между странами сделан, однако из-за отсутствия даты его недостаточно, чтобы вновь запустить поездки, заключили в АТОР.