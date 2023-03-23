Газета
Общество

В АТОР спрогнозировали дату начала безвизовых поездок между Россией и КНР

Ведомости

Безвизовые групповые поездки между Россией и Китаем могут начаться до конца мая, такой прогноз дал вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян, сообщают «РИА Новости».

«Мы ожидаем, что до конца мая безвиз начнет работать. Это прогноз, но не факт. Плюс Россия заинтересована в том, чтобы китайские туристы поехали к нам. Мы ждали новости на этой неделе, ввиду приезда главы КНР в РФ, но не случилось, поскольку внутренние вопросы не все еще решены», – сказал Мурадян.

В то же время глава совета директоров компании China Travel Сергей Назаров рассказал агентству, что туристические компании со стороны Китая ожидают старт сезона российского-китайского туризма в июне. По его словам, в это время до пандемии всегда начинался «высокий сезон».

При этом в туроператоре «Интурист» «РИА Новости» сообщили, что уже начали принимать группы туристов из КНР. «У нас группы уже заезжают, но с визами. В случае введения безвиза их станет больше», – уточнили в компании.

Ранее заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вахруков сообщил о том, что российские туроператоры начали принимать китайских туристов по визам. По его словам, для возобновления групповых безвизовых поездок между РФ и КНР ведомство ожидает актуализированный список китайских туристических компаний.

Тогда в АТОР пояснили, что возобновление соглашения о безвизовых поездках с Китаем не означает начала отправки туристов как с одной, так и с другой стороны. В ассоциации подчеркнули, что дата запуска работы безвизового режима пропуска пока не названа, сейчас идет обмен списками туроператоров. Шаг к возобновлению туризма между странами сделан, однако из-за отсутствия даты его недостаточно, чтобы вновь запустить поездки, заключили в АТОР.

Ранее по теме: Минтранс России ожидает кратного увеличения авиарейсов в Китай

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных