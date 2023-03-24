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Минпросвещения: для обеспечения безопасности школ нужно около 42 млрд рублей

Ведомости

Для полного выполнения требований по антитеррористической безопасности школ необходимо выделить регионам около 42 млрд руб., сообщил на круглом столе в Госдуме «Безопасность образовательных организаций в современных условиях» заместитель министра просвещения России Андрей Корнеев.

«Для полного выполнения требований террористической защищенности регионам нужно помочь – выделить порядка 42 млрд руб. <...> Мы неоднократно выступали с предложением о выделении регионам дополнительных средств, направляли соответствующие заявки для выделения средств», — заверил Корнеев (цитата по ТАСС).

По словам замминистра, из-за того что большая часть зданий была построена в советский период «или даже ранее», оборудовать вход в школы так, чтобы учесть все меры безопасности и не создавать толпы из учащихся, становится затруднительно.

Также он отметил проблему низкого уровня подготовки работников заведений, в частности, сотрудников охраны. В 2022 г. в четырех регионах были выявлены нарушения, связанные с отсутствием инструкций по порядку действий этих сотрудников, рассказал замминистра.

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В июле 2022 г. Корнеев на заседании комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре уже заявлял, что для мероприятий по антитеррористической безопасности в учебных заведениях требуются дополнительные 41,9 млрд руб.

Тогда замминистра отметил, что важным является оснащение образовательных организаций инженерно-техническими средствами охраны, сигнализацией, ручными или стационарными металлоискателями. «Основная проблема по такой низкой антитеррористической защищенности <...> — это вопрос, конечно, финансирования, мы видим и обращения глав регионов в адрес Министерства просвещения», — подчеркнул тогда Корнеев.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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