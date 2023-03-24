Минпросвещения: для обеспечения безопасности школ нужно около 42 млрд рублей
Для полного выполнения требований по антитеррористической безопасности школ необходимо выделить регионам около 42 млрд руб., сообщил на круглом столе в Госдуме «Безопасность образовательных организаций в современных условиях» заместитель министра просвещения России Андрей Корнеев.
«Для полного выполнения требований террористической защищенности регионам нужно помочь – выделить порядка 42 млрд руб. <...> Мы неоднократно выступали с предложением о выделении регионам дополнительных средств, направляли соответствующие заявки для выделения средств», — заверил Корнеев (цитата по ТАСС).
По словам замминистра, из-за того что большая часть зданий была построена в советский период «или даже ранее», оборудовать вход в школы так, чтобы учесть все меры безопасности и не создавать толпы из учащихся, становится затруднительно.
Также он отметил проблему низкого уровня подготовки работников заведений, в частности, сотрудников охраны. В 2022 г. в четырех регионах были выявлены нарушения, связанные с отсутствием инструкций по порядку действий этих сотрудников, рассказал замминистра.
В июле 2022 г. Корнеев на заседании комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре уже заявлял, что для мероприятий по антитеррористической безопасности в учебных заведениях требуются дополнительные 41,9 млрд руб.
Тогда замминистра отметил, что важным является оснащение образовательных организаций инженерно-техническими средствами охраны, сигнализацией, ручными или стационарными металлоискателями. «Основная проблема по такой низкой антитеррористической защищенности <...> — это вопрос, конечно, финансирования, мы видим и обращения глав регионов в адрес Министерства просвещения», — подчеркнул тогда Корнеев.