МВД заблокировало 30 000 ресурсов с деструктивным контентом для детей с начала года
Министерство внутренних дел (МВД) России заблокировало около 30 000 распространявших деструктивный контент среди детей интернет-ресурсов, сообщил ТАСС со ссылкой на замначальника главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов ведомства Марию Кольцову.
«Только в текущем году МВД заблокировано порядка 30 000 интернет-ресурсов, который нес и распространял запрещенную информацию, пагубно влиял на несовершеннолетних», — рассказала замначальника. По ее словам, в министерстве долго работали над созданием позитивного контента в интернете, но в то же время «мы должны понимать, что в связи с новыми угрозами мы должны формировать у детей критическое отношение к той информации, с которой они сталкиваются в сети».
Кольцова подчеркнула, что уроки правовой грамотности иногда ограничиваются лишь обучением несовершеннолетних использования мессенджеров, но «ребенок должен понимать», что когда он сталкивается с деструктивным контентом, то необходимо знать как действовать и к кому обращаться.
В феврале 2021 г. группа членов Общественной палаты (ОП) РФ и Совета при президенте России по правам человека (СПЧ) составила рейтинг интернет-платформ, нарушающих законодательство в части распространения деструктивного контента. Тогда список возглавили Twitter, Facebook и Instagram (последние два принадлежат Meta — признана экстремистской и запрещена в РФ).
Тогда директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина назвала самым злостным нарушителем российского законодательства Twitter, т.к. по ее мнению, эта площадка «систематически нарушает законодательство» страны и прибегает к «двойным стандартам». «С одной стороны не занимается борьбой с распространением запрещенной информации в России, с другой — занимается преследованием российских пользователей платформы по совершенно непонятным причинам», – заявила тогда Мизулина.