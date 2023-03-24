МВД заблокировало 30 000 ресурсов с деструктивным контентом для детей с начала года

«Только в текущем году МВД заблокировано порядка 30 000 интернет-ресурсов, который нес и распространял запрещенную информацию, пагубно влиял на несовершеннолетних», — рассказала замначальника. По ее словам, в министерстве долго работали над созданием позитивного контента в интернете, но в то же время «мы должны понимать, что в связи с новыми угрозами мы должны формировать у детей критическое отношение к той информации, с которой они сталкиваются в сети».