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МВД заблокировало 30 000 ресурсов с деструктивным контентом для детей с начала года

Ведомости

Министерство внутренних дел (МВД) России заблокировало около 30 000 распространявших деструктивный контент среди детей интернет-ресурсов, сообщил ТАСС со ссылкой на замначальника главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов ведомства Марию Кольцову.

«Только в текущем году МВД заблокировано порядка 30 000 интернет-ресурсов, который нес и распространял запрещенную информацию, пагубно влиял на несовершеннолетних», — рассказала замначальника. По ее словам, в министерстве долго работали над созданием позитивного контента в интернете, но в то же время «мы должны понимать, что в связи с новыми угрозами мы должны формировать у детей критическое отношение к той информации, с которой они сталкиваются в сети».

Кольцова подчеркнула, что уроки правовой грамотности иногда ограничиваются лишь обучением несовершеннолетних использования мессенджеров, но «ребенок должен понимать», что когда он сталкивается с деструктивным контентом, то необходимо знать как действовать и к кому обращаться.

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В феврале 2021 г. группа членов Общественной палаты (ОП) РФ и Совета при президенте России по правам человека (СПЧ) составила рейтинг интернет-платформ, нарушающих законодательство в части распространения деструктивного контента. Тогда список возглавили Twitter, Facebook и Instagram (последние два принадлежат Meta — признана экстремистской и запрещена в РФ).

Тогда директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина назвала самым злостным нарушителем российского законодательства Twitter, т.к. по ее мнению, эта площадка «систематически нарушает законодательство» страны и прибегает к «двойным стандартам». «С одной стороны не занимается борьбой с распространением запрещенной информации в России, с другой — занимается преследованием российских пользователей платформы по совершенно непонятным причинам», – заявила тогда Мизулина.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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