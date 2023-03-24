Туристический поток из России в Индонезию в январе превысил допандемийный

«В январе 2023 г. в Индонезии побывало на 27% больше россиян, чем в первый месяц 2019 года и в 21 раз больше, чем в январе 2022 г. Это почти исторический январский максимум, который был установлен в 2020 г.», — рассказали в ассоциации.