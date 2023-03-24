Туристический поток из России в Индонезию в январе превысил допандемийный
В январе 2023 г. туристический поток из России в Индонезию был на 27% больше аналогичного периода в 2019 г. — до пандемии COVID-19. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на Ассоциацию туроператоров (АТОР) России.
«В январе 2023 г. в Индонезии побывало на 27% больше россиян, чем в первый месяц 2019 года и в 21 раз больше, чем в январе 2022 г. Это почти исторический январский максимум, который был установлен в 2020 г.», — рассказали в ассоциации.
Представители АТОР добавили, что по данным индонезийского посольства в Москве, в январе этого года страна приняла 23 300 туристов из РФ. Рост потока из России обусловлен большим числом зимующих и удаленно работающих россиян, а также увеличением продаж организованных туров, отметили в ассоциации.
Также в АТОР рассказали, что конкурентами России по количеству отдыхающих оказались США с 21 100 человек и Великобритания с 17 900 туристами. Лидерами турпотока в Индонезию стали Малайзия — 112 280 человек, и Австралия — 99 100 ее граждан посетили страну в январе.
В конце декабря ассоциация опубликовала данные о туристическом потоке за 2022 г. Тогда был отмечен рост посещаемости стран в сравнении с аналогичным периодом 2021 г., — например, Турцию посетили 5,3 млн человек, что на 13% больше прошлого года, ОАЭ — около 1 млн, или на 60% больше 2021 г.
Также в АТОР отметили сильное снижение въездного туризма. По итогам трех кварталов прошлого года Россию посетило около 147 400 иностранцев с целью туризма – это на 99,5% меньше 2019 г. и на 16% ниже пандемийного 2021 г.