Газета
Общество

Туристический поток из России в Индонезию в январе превысил допандемийный

Ведомости

В январе 2023 г. туристический поток из России в Индонезию был на 27% больше аналогичного периода в 2019 г. — до пандемии COVID-19. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на Ассоциацию туроператоров (АТОР) России.

«В январе 2023 г. в Индонезии побывало на 27% больше россиян, чем в первый месяц 2019 года и в 21 раз больше, чем в январе 2022 г. Это почти исторический январский максимум, который был установлен в 2020 г.», — рассказали в ассоциации.

Представители АТОР добавили, что по данным индонезийского посольства в Москве, в январе этого года страна приняла 23 300 туристов из РФ. Рост потока из России обусловлен большим числом зимующих и удаленно работающих россиян, а также увеличением продаж организованных туров, отметили в ассоциации.

Также в АТОР рассказали, что конкурентами России по количеству отдыхающих оказались США с 21 100 человек и Великобритания с 17 900 туристами. Лидерами турпотока в Индонезию стали Малайзия — 112 280 человек, и Австралия — 99 100 ее граждан посетили страну в январе.

В конце декабря ассоциация опубликовала данные о туристическом потоке за 2022 г. Тогда был отмечен рост посещаемости стран в сравнении с аналогичным периодом 2021 г., — например, Турцию посетили 5,3 млн человек, что на 13% больше прошлого года, ОАЭ — около 1 млн, или на 60% больше 2021 г.

Также в АТОР отметили сильное снижение въездного туризма. По итогам трех кварталов прошлого года Россию посетило около 147 400 иностранцев с целью туризма – это на 99,5% меньше 2019 г. и на 16% ниже пандемийного 2021 г.

Ранее по теме: В АТОР спрогнозировали дату начала безвизовых поездок между Россией и КНР

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных