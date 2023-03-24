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Минкульт не подтвердил переход замминистра Анны Маниловой в Русский музей

Ведомости

Министерство культуры России не подтвердило информацию о переходе статс-секретаря, заместителя министра культуры Аллы Маниловой на должность генерального директора Русского музея. Об этом сообщает «Интерфакс».

Как утверждает агентство, на просьбу подтвердить или опровергнуть информацию о том, что Манилова в скором времени уйдет из министерства и возглавит один из петербургских музеев, в ведомстве сообщили, что не подтверждают это.

Ранее «Ведомости» со ссылкой на источники писали, что новым генеральным директором Русского музея в Санкт-Петербурге может стать Манилова. Причем точных сроков возможного назначения собеседники «Ведомостей» не смогли уточнить. Как отмечал собеседник «Ведомостей», знакомый с деталями обсуждения кандидатур на пост гендиректора музея, Манилову в качестве своего возможного преемника обозначил сам Владимир Гусев, руководивший Русским музеем с 1988 г.

Гусев покинул должность гендиректора Русского музея 10 февраля. Он занял пост президента музея. Временно исполняющим обязанности гендиректора была назначена замглавы музея по развитию, просветительской и образовательной деятельности Анна Цветкова. Одним из итогов более чем 30-летнего руководства Гусева музеем стало присоединение к этому учреждению ряда филиалов — Мраморного и Строгановского дворцов, Михайловского замка, Домика Петра I, Михайловского и Летнего садов.

Ранее по теме: Новым гендиректором Русского музея может стать замминистра культуры

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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