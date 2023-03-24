Минкульт не подтвердил переход замминистра Анны Маниловой в Русский музей
Министерство культуры России не подтвердило информацию о переходе статс-секретаря, заместителя министра культуры Аллы Маниловой на должность генерального директора Русского музея. Об этом сообщает «Интерфакс».
Как утверждает агентство, на просьбу подтвердить или опровергнуть информацию о том, что Манилова в скором времени уйдет из министерства и возглавит один из петербургских музеев, в ведомстве сообщили, что не подтверждают это.
Ранее «Ведомости» со ссылкой на источники писали, что новым генеральным директором Русского музея в Санкт-Петербурге может стать Манилова. Причем точных сроков возможного назначения собеседники «Ведомостей» не смогли уточнить. Как отмечал собеседник «Ведомостей», знакомый с деталями обсуждения кандидатур на пост гендиректора музея, Манилову в качестве своего возможного преемника обозначил сам Владимир Гусев, руководивший Русским музеем с 1988 г.
Гусев покинул должность гендиректора Русского музея 10 февраля. Он занял пост президента музея. Временно исполняющим обязанности гендиректора была назначена замглавы музея по развитию, просветительской и образовательной деятельности Анна Цветкова. Одним из итогов более чем 30-летнего руководства Гусева музеем стало присоединение к этому учреждению ряда филиалов — Мраморного и Строгановского дворцов, Михайловского замка, Домика Петра I, Михайловского и Летнего садов.