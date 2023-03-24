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Суд арестовал сотрудников ФТС Беглова и Алеева по делу о взятках

Ведомости

В Москве арестовали до 22 мая заместителя начальника Центрального таможенного управления Александра Беглова и начальника специализированного таможенного поста полковника Александра Алеева по делу о взятке, сообщил ТАСС со ссылкой на решение Басманного суда.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Александру Алееву меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 29 суток», – сообщили в суде. Полковника обвиняют в получении взятки в крупном и особо крупном размерах.

Ранее Беглова и Алеева задержали в Москве по подозрению во взяточничестве. Сотрудникам Федеральной таможенной службы (ФТС) грозит до 10 лет лишения свободы каждому.

Также обвинения предъявлены предпринимателям Артему Бережному и Дмитрию Красногорскому. Ранее «Известия» рассказали, что сотрудники таможенной службы встретились с двумя предпринимателями, у которых якобы было с собой около 3,8 млн руб. ($50 000), и в момент передачи денег они были задержаны сотрудниками Федеральной службы безопасности (ФСБ). Тогда же источник ТАСС сообщил о проведенных обысках в домах и на рабочих местах сотрудников ФТС.

Ранее по теме: В Москве задержаны сотрудники ФТС по подозрению во взяточничестве

Беглов работает в таможенных органах с 2001 г., а в 2015 г. его назначили замначальника Центрального таможенного управления. Беглов награжден медалями «За усердие» и «За службу в таможенных органах» II, III степеней. Биография Алеева на сайте федеральной таможни не уточняется.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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