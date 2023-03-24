Суд арестовал сотрудников ФТС Беглова и Алеева по делу о взятках

Также обвинения предъявлены предпринимателям Артему Бережному и Дмитрию Красногорскому. Ранее «Известия» рассказали, что сотрудники таможенной службы встретились с двумя предпринимателями, у которых якобы было с собой около 3,8 млн руб. ($50 000), и в момент передачи денег они были задержаны сотрудниками Федеральной службы безопасности (ФСБ). Тогда же источник ТАСС сообщил о проведенных обысках в домах и на рабочих местах сотрудников ФТС.