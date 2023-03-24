Суд арестовал сотрудников ФТС Беглова и Алеева по делу о взятках
В Москве арестовали до 22 мая заместителя начальника Центрального таможенного управления Александра Беглова и начальника специализированного таможенного поста полковника Александра Алеева по делу о взятке, сообщил ТАСС со ссылкой на решение Басманного суда.
«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Александру Алееву меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 29 суток», – сообщили в суде. Полковника обвиняют в получении взятки в крупном и особо крупном размерах.
Ранее Беглова и Алеева задержали в Москве по подозрению во взяточничестве. Сотрудникам Федеральной таможенной службы (ФТС) грозит до 10 лет лишения свободы каждому.
Также обвинения предъявлены предпринимателям Артему Бережному и Дмитрию Красногорскому. Ранее «Известия» рассказали, что сотрудники таможенной службы встретились с двумя предпринимателями, у которых якобы было с собой около 3,8 млн руб. ($50 000), и в момент передачи денег они были задержаны сотрудниками Федеральной службы безопасности (ФСБ). Тогда же источник ТАСС сообщил о проведенных обысках в домах и на рабочих местах сотрудников ФТС.
Беглов работает в таможенных органах с 2001 г., а в 2015 г. его назначили замначальника Центрального таможенного управления. Беглов награжден медалями «За усердие» и «За службу в таможенных органах» II, III степеней. Биография Алеева на сайте федеральной таможни не уточняется.