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Минстрой предложил включить установку «умных» счетчиков в тарифы ЖКХ

Ведомости

Минстрой России предложил включить расходы на установку и обслуживание «умных» счетчиков воды и тепла в тарифы жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ), пишут «Известия».

В докладе ведомства правительству предлагается возложить обязанность по установке счетчиков на ресурсоснабжающие организации (РСО), когда они выступают исполнителем услуги. Для этого необходимо «закрепление в качестве основания для превышения предельных индексов изменения размера вносимой потребителями платы за коммунальные услуги учет в тарифе расходов на приобретение, установку, обслуживания, поверку, замену приборов учета и систем учета».

Минстрой в комментарии изданию подчеркнул, что предложения ведомства будут изучаться с учетом мнений делового и профессионального сообщества, а также отраслевых организаций.

Планируется, что переход на «умные» счетчики в нежилых зданиях начнется с 2025 г., а в жилых – с 2027 г. Изменения в законы и подзаконные нормативные акты для подготовки правовой основы для нововведений необходимо внести в 2024 г.

Изучить вопрос переноса «умных» приборов учета с баланса потребителя на баланс РСО, а также включения затрат на установку данных приборов в методику ценообразования услуг ЖКХ Минстрою поручил вице-премьер Дмитрий Чернышенко в ходе декабрьского совещания по вопросам применения искусственного интеллекта в экономике.

В аппарате Чернышенко тогда подчеркивали, что установка «умных» счетчиков не приведет к повышению стоимости тарифов ЖКХ, напротив — эта мера позволит снизить траты граждан. Там же подчеркнули, что благодаря развитию системы «умных» приборов учета и усилению проникновения искусственного интеллекта в сферу ЖКХ риски аварий будут снижены. В аппарате отметили, что сейчас только 6% компаний в отрасли внедряют искусственный интеллект.

С 1 января 2022 г. все устанавливаемые счетчики должны быть «умными». От «простых» приборов учета они отличаются тем, что передают информацию напрямую в энергетические компании, а также дистанционно отключают должников от электроэнергии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных