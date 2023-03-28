Минстрой предложил включить установку «умных» счетчиков в тарифы ЖКХ
Минстрой России предложил включить расходы на установку и обслуживание «умных» счетчиков воды и тепла в тарифы жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ), пишут «Известия».
В докладе ведомства правительству предлагается возложить обязанность по установке счетчиков на ресурсоснабжающие организации (РСО), когда они выступают исполнителем услуги. Для этого необходимо «закрепление в качестве основания для превышения предельных индексов изменения размера вносимой потребителями платы за коммунальные услуги учет в тарифе расходов на приобретение, установку, обслуживания, поверку, замену приборов учета и систем учета».
Минстрой в комментарии изданию подчеркнул, что предложения ведомства будут изучаться с учетом мнений делового и профессионального сообщества, а также отраслевых организаций.
Планируется, что переход на «умные» счетчики в нежилых зданиях начнется с 2025 г., а в жилых – с 2027 г. Изменения в законы и подзаконные нормативные акты для подготовки правовой основы для нововведений необходимо внести в 2024 г.
Изучить вопрос переноса «умных» приборов учета с баланса потребителя на баланс РСО, а также включения затрат на установку данных приборов в методику ценообразования услуг ЖКХ Минстрою поручил вице-премьер Дмитрий Чернышенко в ходе декабрьского совещания по вопросам применения искусственного интеллекта в экономике.
В аппарате Чернышенко тогда подчеркивали, что установка «умных» счетчиков не приведет к повышению стоимости тарифов ЖКХ, напротив — эта мера позволит снизить траты граждан. Там же подчеркнули, что благодаря развитию системы «умных» приборов учета и усилению проникновения искусственного интеллекта в сферу ЖКХ риски аварий будут снижены. В аппарате отметили, что сейчас только 6% компаний в отрасли внедряют искусственный интеллект.
С 1 января 2022 г. все устанавливаемые счетчики должны быть «умными». От «простых» приборов учета они отличаются тем, что передают информацию напрямую в энергетические компании, а также дистанционно отключают должников от электроэнергии.