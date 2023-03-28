Минстрой предложил включить установку «умных» счетчиков в тарифы ЖКХ

В аппарате Чернышенко тогда подчеркивали, что установка «умных» счетчиков не приведет к повышению стоимости тарифов ЖКХ, напротив — эта мера позволит снизить траты граждан. Там же подчеркнули, что благодаря развитию системы «умных» приборов учета и усилению проникновения искусственного интеллекта в сферу ЖКХ риски аварий будут снижены. В аппарате отметили, что сейчас только 6% компаний в отрасли внедряют искусственный интеллект.