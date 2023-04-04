Авиасообщение между Россией и Марокко возобновится 2 мая

Ранее глава Росавиации Александр Нерадько сообщил, что Россия прорабатывает открытие авиасообщения с Мьянмой и возобновление полетов во Вьетнам, Монголию, Саудовскую Аравию, Южную Корею. Также российские авиаперевозчики могут начать полеты в ряд африканских стран, включая Эфиопию, ЮАР, Алжир и Тунис, добавил Нерадько. Сейчас у отечественных авиакомпаний есть рейсы в 34 страны.