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Авиасообщение между Россией и Марокко возобновится 2 мая

Ведомости

Марокканская авиакомпания Royal Air Maroc спустя год отсутствия на российском рынке возобновит прямые рейсы из РФ в Марокко со 2 мая, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

«Авиакомпания Royal Air Maroc возобновляет рейсы по маршруту Москва – Касабланка. Все технические вопросы решены. Первый рейс после значительного перерыва состоится 2 мая», – сообщили в авиакомпании.

Рейсы будут выполняться дважды в неделю по средам и пятницам до конца летнего сезона. Оплатить билеты можно российской картой, добавили там.

Ранее глава Росавиации Александр Нерадько сообщил, что Россия прорабатывает открытие авиасообщения с Мьянмой и возобновление полетов во Вьетнам, Монголию, Саудовскую Аравию, Южную Корею. Также российские авиаперевозчики могут начать полеты в ряд африканских стран, включая Эфиопию, ЮАР, Алжир и Тунис, добавил Нерадько. Сейчас у отечественных авиакомпаний есть рейсы в 34 страны.

После этого в Южной Корее рассказали, что рассматривают заявление о возобновлении прямого авиасообщения с Россией, поданное российской авиакомпанией.

В начале марта МИД РФ сообщил, что Россия намерена заключить соглашения о безвизовых поездках с 11 странами. В их число входят Бахрейн, Оман, Саудовская Аравия, Багамы, Барбадос, Гаити, Замбия, Кувейт, Малайзия, Мексика, Тринидад и Тобаго.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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