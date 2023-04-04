Авиасообщение между Россией и Марокко возобновится 2 мая
Марокканская авиакомпания Royal Air Maroc спустя год отсутствия на российском рынке возобновит прямые рейсы из РФ в Марокко со 2 мая, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).
«Авиакомпания Royal Air Maroc возобновляет рейсы по маршруту Москва – Касабланка. Все технические вопросы решены. Первый рейс после значительного перерыва состоится 2 мая», – сообщили в авиакомпании.
Рейсы будут выполняться дважды в неделю по средам и пятницам до конца летнего сезона. Оплатить билеты можно российской картой, добавили там.
Ранее глава Росавиации Александр Нерадько сообщил, что Россия прорабатывает открытие авиасообщения с Мьянмой и возобновление полетов во Вьетнам, Монголию, Саудовскую Аравию, Южную Корею. Также российские авиаперевозчики могут начать полеты в ряд африканских стран, включая Эфиопию, ЮАР, Алжир и Тунис, добавил Нерадько. Сейчас у отечественных авиакомпаний есть рейсы в 34 страны.
После этого в Южной Корее рассказали, что рассматривают заявление о возобновлении прямого авиасообщения с Россией, поданное российской авиакомпанией.
В начале марта МИД РФ сообщил, что Россия намерена заключить соглашения о безвизовых поездках с 11 странами. В их число входят Бахрейн, Оман, Саудовская Аравия, Багамы, Барбадос, Гаити, Замбия, Кувейт, Малайзия, Мексика, Тринидад и Тобаго.