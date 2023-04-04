Количество пострадавших при теракте в Санкт-Петербурге выросло до 42
В результате взрыва в баре «Патриот» в Санкт-Петербурге пострадало 42 человека, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения России. Ранее сообщалось о 40 пострадавших.
«По оперативным данным, в результате инцидента в кафе в Санкт-Петербурге за медицинской помощью обратились 42 человека, в их числе трое несовершеннолетних», – говорится в сообщении. В пресс-службе добавили, что сейчас на стационарном лечении в больницах города остаются 24 человека, в их числе один несовершеннолетний.
Взрыв в «Патриоте» произошел 2 апреля во время творческого вечера военкора Владлена Татарского (настоящее имя – Максим Фомин), – в результате взрыва он погиб. На следующий день, 3 апреля, подозреваемую в убийстве Дарью Трепову задержали. Она призналась, что принесла в заведение бюст военкора, который впоследствии взорвался.
4 апреля Трепову арестовали на два месяца. Ей инкриминируют совершение преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 3 ст. 205, ч. 4 ст. 222.1 УК РФ (теракт, совершенный организованной группой, повлекший умышленное причинение смерти человеку; незаконное ношение взрывчатых устройств, совершенное организованной группой). Максимальное наказание по первой статье – до 20 лет лишения свободы, а по второй – до 15 лет.
Национальный антитеррористический комитет (НАК) назвал произошедшее терактом и обвинил в причастности спецслужбы Украины и агентов из числа сторонников Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан экстремистской организацией и запрещен, иноагент, ликвидирован).
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин был проинформирован о случившемся, а 3 апреля президент наградил Татарского орденом Мужества посмертно.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев ранее призвал граждан России сообщать силовикам о случаях получения согражданами денег с Украины. По его словам, если кто-то сказал, что получает деньги или работу из украинских источников, то «с высочайшей вероятностью этот кто-то стал на путь предательства».