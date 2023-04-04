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Количество пострадавших при теракте в Санкт-Петербурге выросло до 42

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В результате взрыва в баре «Патриот» в Санкт-Петербурге пострадало 42 человека, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения России. Ранее сообщалось о 40 пострадавших.

«По оперативным данным, в результате инцидента в кафе в Санкт-Петербурге за медицинской помощью обратились 42 человека, в их числе трое несовершеннолетних», – говорится в сообщении. В пресс-службе добавили, что сейчас на стационарном лечении в больницах города остаются 24 человека, в их числе один несовершеннолетний.

Взрыв в «Патриоте» произошел 2 апреля во время творческого вечера военкора Владлена Татарского (настоящее имя – Максим Фомин), – в результате взрыва он погиб. На следующий день, 3 апреля, подозреваемую в убийстве Дарью Трепову задержали. Она призналась, что принесла в заведение бюст военкора, который впоследствии взорвался.

Обвиняемая в теракте в петербургском кафе арестована на два месяца

Защита обжалует арест Дарьи Треповой

4 апреля Трепову арестовали на два месяца. Ей инкриминируют совершение преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 3 ст. 205, ч. 4 ст. 222.1 УК РФ (теракт, совершенный организованной группой, повлекший умышленное причинение смерти человеку; незаконное ношение взрывчатых устройств, совершенное организованной группой). Максимальное наказание по первой статье – до 20 лет лишения свободы, а по второй – до 15 лет.

Национальный антитеррористический комитет (НАК) назвал произошедшее терактом и обвинил в причастности спецслужбы Украины и агентов из числа сторонников Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан экстремистской организацией и запрещен, иноагент, ликвидирован).

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин был проинформирован о случившемся, а 3 апреля президент наградил Татарского орденом Мужества посмертно.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев ранее призвал граждан России сообщать силовикам о случаях получения согражданами денег с Украины. По его словам, если кто-то сказал, что получает деньги или работу из украинских источников, то «с высочайшей вероятностью этот кто-то стал на путь предательства».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных