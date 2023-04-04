Количество пострадавших при теракте в Санкт-Петербурге выросло до 42

«По оперативным данным, в результате инцидента в кафе в Санкт-Петербурге за медицинской помощью обратились 42 человека, в их числе трое несовершеннолетних», – говорится в сообщении. В пресс-службе добавили, что сейчас на стационарном лечении в больницах города остаются 24 человека, в их числе один несовершеннолетний.