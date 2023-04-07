Абхазия ввела ограничения на выезд из страны на границе с Грузией
Абхазия ввела временные ограничения на выезд из страны через государственную границу с Грузией по реке Ингур. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заместителя председателя Службы государственной безопасности (СГБ) Абхазии – начальника погранслужбы республики Рустама Латипова.
«Мы ограничили выезд в Грузию в целях безопасности нашего населения. Исключение составляют сотрудники ИнгурГЭС [Ингурская гидроэлектростанция, находится на реке Ингур], а также люди, выезжающие на лечение в Грузию, и пожилые», – сказал зампредседателя. Он уточнил, что условия въезда в республику не изменились.
9 апреля грузинская оппозиция запланировала антиправительственный митинг в Тбилиси, как отметил Латипов, ограничения вводятся именно из-за этого.
С 7 марта в Тбилиси проходили акции протеста на фоне принятия в первом чтении законопроекта об иноагентах. Документ раскритиковала находившаяся в США президент Грузии Саломе Зурабишвили, пообещав наложить на него вето.