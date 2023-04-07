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Абхазия ввела ограничения на выезд из страны на границе с Грузией

Ведомости

Абхазия ввела временные ограничения на выезд из страны через государственную границу с Грузией по реке Ингур. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заместителя председателя Службы государственной безопасности (СГБ) Абхазии – начальника погранслужбы республики Рустама Латипова.

«Мы ограничили выезд в Грузию в целях безопасности нашего населения. Исключение составляют сотрудники ИнгурГЭС [Ингурская гидроэлектростанция, находится на реке Ингур], а также люди, выезжающие на лечение в Грузию, и пожилые», – сказал зампредседателя. Он уточнил, что условия въезда в республику не изменились.

9 апреля грузинская оппозиция запланировала антиправительственный митинг в Тбилиси, как отметил Латипов, ограничения вводятся именно из-за этого.

С 7 марта в Тбилиси проходили акции протеста на фоне принятия в первом чтении законопроекта об иноагентах. Документ раскритиковала находившаяся в США президент Грузии Саломе Зурабишвили, пообещав наложить на него вето. 

После манифестаций и столкновений с полицией в Тбилиси, а также силового разгона митингующих Зурабишвили в видеообращении к грузинскому народу поддержала протестующих. 9 марта законопроект был отозван из парламента. Несмотря на это, оппозиция пообещала продолжить акции протеста.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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