Абхазия ввела ограничения на выезд из страны на границе с Грузией

«Мы ограничили выезд в Грузию в целях безопасности нашего населения. Исключение составляют сотрудники ИнгурГЭС [Ингурская гидроэлектростанция, находится на реке Ингур], а также люди, выезжающие на лечение в Грузию, и пожилые», – сказал зампредседателя. Он уточнил, что условия въезда в республику не изменились.