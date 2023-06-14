В России увеличилось количество больных диабетом на три миллиона за 20 лет

Вице-премьер России Татьяна Голикова раскритиковала Минздрав за отсутствие дорожной карты по борьбе с ожирением у детей и подростков. По ее словам, число таких людей составляет от 35 млн до 45 млн человек. Эксперт союза эндокринологов Светлана Сметанина отмечала, что в РФ порядка 50% взрослых имеют избыток веса и ожирение, среди детей с такой проблемой сталкивается каждый третий ребенок. Она отметила, что среди взрослого населения за последние 30 лет число случаев ожирения и избыточного веса увеличилось до 2,5 раза, среди детей – до 10 раз.