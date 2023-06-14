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В России увеличилось количество больных диабетом на три миллиона за 20 лет

Ведомости

Число россиян с сахарным диабетом увеличилось на три миллиона человек за последние 20 лет, сообщила директор ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр эндокринологии» Минздрава РФ Наталья Мокрышева, пишет ТАСС.

«Сахарный диабет остается одной из наиболее актуальных проблем в системе здравоохранения во всем мире. <...> В России за последние 20 лет количество пациентов с сахарным диабетом выросло на три миллиона. Это огромные цифры», – сказала Мокрышева на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

В середине мая «Ведомости» со ссылкой на ответ Минфина Всероссийскому союзу пациентов (ВСП) писали, что власти не нашли новых источников финансирования федерального проекта «Борьба с сахарным диабетом». По данным министерства, сейчас на него зарезервировано 10 млрд руб. ежегодно в течение 2023–2025 гг.

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Паспорт федерального проекта «Борьба с сахарным диабетом», по уточнению Минфина, предполагает обеспечение системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства, детей с сахарным диабетом первого типа от 2 до 17 лет включительно. Кроме этого проект предлагает дооснастить медицинским оборудованием региональные больницы, в которых диагностируют и лечат эндокринные заболевания.

Вице-премьер России Татьяна Голикова раскритиковала Минздрав за отсутствие дорожной карты по борьбе с ожирением у детей и подростков. По ее словам, число таких людей составляет от 35 млн до 45 млн человек. Эксперт союза эндокринологов Светлана Сметанина отмечала, что в РФ порядка 50% взрослых имеют избыток веса и ожирение, среди детей с такой проблемой сталкивается каждый третий ребенок. Она отметила, что среди взрослого населения за последние 30 лет число случаев ожирения и избыточного веса увеличилось до 2,5 раза, среди детей – до 10 раз.

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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