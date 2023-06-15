Число погибших после разрушения Каховской ГЭС выросло до 18
После разрушения Каховской ГЭС и последующего наводнения в Херсонской области погибли 18 человек. Об этом сообщил врио губернатора Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.
«К сожалению, число погибших при наводнении достигло 18 человек», – написал он.
Сальдо добавил, что с начала эвакуации из региона было вывезено свыше 7500 человек, в том числе 461 ребенок и 146 маломобильных граждан. Госпитализированы были 93 человека. Вакцинированы от опасных инфекций 627 человек. Сальдо добавил, что 14 июня первые 630 граждан, которые пострадали от наводнения, уже получили единовременную выплату в размере 10 000 руб.
По словам Сальдо, вода продолжает снижаться. В частности, в Алешках уровень достиг 0,1 м, а в Голой Пристани – 0,25 м. При этом в районе Новой Каховки он сохраняется на 5 м. Ранее в Русгидро спрогнозировали полный спад воды к 20 июня. Сальдо добавил, что освободившиеся от воды территории сейчас дезинфицируют.
Прорыв Каховской ГЭС произошел ночью 6 июня. В результате случившегося оказались разрушены 11 из 28 пролетов станции, после чего начался неконтролируемый сброс воды. Уровень подъема воды достигал около 11 м. 14 июня МЧС признало прорыв на Каховской ГЭС и последующее масштабное подтопление ЧС федерального характера.
Общий ущерб Херсонской области власти, по предварительным данным, оценивают в 40 млрд руб. Ранее врио губернатора Владимир Сальдо сообщил, что на восстановление ГЭС потребуется 1,5–2 года и 200 млрд руб. При этом начать восстановительные работы можно будет только по окончании боевых действий, отметил он.
После инцидента пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Киев совершил преднамеренную диверсию, и подчеркнул, что российская сторона отвергает обвинения в том, что она якобы причастна к этому инциденту. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее варварской акцией властей Украины, которая привела к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе.