Число погибших после разрушения Каховской ГЭС выросло до 18

По словам Сальдо, вода продолжает снижаться. В частности, в Алешках уровень достиг 0,1 м, а в Голой Пристани – 0,25 м. При этом в районе Новой Каховки он сохраняется на 5 м. Ранее в Русгидро спрогнозировали полный спад воды к 20 июня. Сальдо добавил, что освободившиеся от воды территории сейчас дезинфицируют.