Контрактникам из Ростовской области выплатят по 100 000 рублей
Контрактникам и добровольцам из Ростовской области установили единоразовую выплату в 100 000 руб. Об этом сообщил губернатор Василий Голубев в своем Telegram-канале.
Голубев уточнил, что эта мера касается только тех, кто заключил контракт на срок не менее года. Мера будет распространяться на всех военнослужащих, которые заключили договор с Минобороны с начала спецоперации на Украине. Губернатор подписал соответствующее постановление.
Глава региона напомнил, что в прошлом году для мобилизованных и контрактников из Ростовской области, которые проходят службу в именных подразделениях области, была установлена выплата в размере 150 000 руб. «Сразу предупрежу возможные вопросы по разнице в размере выплаты. Исходили из возможностей бюджета. Будем и дальше изыскивать новые возможности для поддержки наших бойцов и их семей», – подчеркнул Голубев.
Федеральные и региональные власти вводят различные меры поддержки для участников спецоперации. Так, например, участники спецоперации и члены их семей смогут поступать в вузы в рамках отдельной квоты по результатам вступительных испытаний. Комитеты Совета Федерации в июне поддержали закон об освобождении от уголовной ответственности контрактников. Президент России Владимир Путин рекомендовал местным властям предоставлять участникам спецоперации, имеющим награды, земельные участки.
Кроме того, парламентская координационная группа по вопросам спецоперации предложила выплачивать единовременную выплату в размере 195 000 руб. мужчинам, заключившим краткосрочный контракт и затем продлевающим его. Сейчас выплату получают мобилизованные и военнослужащие, заключившие контракт сроком на год и более.