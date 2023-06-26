Контрактникам из Ростовской области выплатят по 100 000 рублей

Глава региона напомнил, что в прошлом году для мобилизованных и контрактников из Ростовской области, которые проходят службу в именных подразделениях области, была установлена выплата в размере 150 000 руб. «Сразу предупрежу возможные вопросы по разнице в размере выплаты. Исходили из возможностей бюджета. Будем и дальше изыскивать новые возможности для поддержки наших бойцов и их семей», – подчеркнул Голубев.