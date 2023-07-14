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Общество

Суд арестовал бывшего вице-губернатора Рязанской области Грекова

Ведомости

Следственный комитет (СК) России сообщил об аресте бывшего вице-губернатора Рязанской области Игоря Грекова. 

«Первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Рязанской области бывшему вице-губернатору Рязанской области Игорю Грекову предъявлено обвинение в получении взяток в особо крупном размере (ч. 6 ст.290 УК РФ)», – говорится в сообщении местного СК.

Следствие установило, что Греков в период с 2018 по 2021 гг. получал взятки от руководителей коммерческих организаций за «содействие в заключении с указанными фирмами государственных контрактов на поставки медицинского оборудования для нужд лечебных учреждений» региона.

11 июля по этому делу также была арестована бывший член Совета Федерации от Рязанской области Ирина Петина, которой также вменяется получение взяток в особо крупном размере. «Следствием принимаются меры к выявлению имущества обвиняемых с целью наложения на него ареста и обеспечения возмещения ущерба, причиненного региональному бюджету», – заключили в СК.

Дело Максима Паршина может быть связано с «дочкой» «Ростелекома»

Замминистра цифрового развития  был взят с поличным при передаче взятки

13 июля Басманный райсуд Москвы отправил замминистра цифрового развития Максима Паршина под домашний арест до сентября по делу о получении взятки в особо крупном размере. 

Паршин проходит по одному уголовному делу с генеральным директором «БФТ-холдинга» Александром Моносовым. Эту информацию «Ведомостям» подтверждал представитель пресс-службы Басманного суда. Моносов также отправлен под домашний арест до 12 сентября.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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