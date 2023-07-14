Суд арестовал бывшего вице-губернатора Рязанской области Грекова
Следственный комитет (СК) России сообщил об аресте бывшего вице-губернатора Рязанской области Игоря Грекова.
«Первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Рязанской области бывшему вице-губернатору Рязанской области Игорю Грекову предъявлено обвинение в получении взяток в особо крупном размере (ч. 6 ст.290 УК РФ)», – говорится в сообщении местного СК.
Следствие установило, что Греков в период с 2018 по 2021 гг. получал взятки от руководителей коммерческих организаций за «содействие в заключении с указанными фирмами государственных контрактов на поставки медицинского оборудования для нужд лечебных учреждений» региона.
11 июля по этому делу также была арестована бывший член Совета Федерации от Рязанской области Ирина Петина, которой также вменяется получение взяток в особо крупном размере. «Следствием принимаются меры к выявлению имущества обвиняемых с целью наложения на него ареста и обеспечения возмещения ущерба, причиненного региональному бюджету», – заключили в СК.
13 июля Басманный райсуд Москвы отправил замминистра цифрового развития Максима Паршина под домашний арест до сентября по делу о получении взятки в особо крупном размере.
Паршин проходит по одному уголовному делу с генеральным директором «БФТ-холдинга» Александром Моносовым. Эту информацию «Ведомостям» подтверждал представитель пресс-службы Басманного суда. Моносов также отправлен под домашний арест до 12 сентября.