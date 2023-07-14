Суд арестовал бывшего вице-губернатора Рязанской области Грекова

11 июля по этому делу также была арестована бывший член Совета Федерации от Рязанской области Ирина Петина, которой также вменяется получение взяток в особо крупном размере. «Следствием принимаются меры к выявлению имущества обвиняемых с целью наложения на него ареста и обеспечения возмещения ущерба, причиненного региональному бюджету», – заключили в СК.