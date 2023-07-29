На Макаревича составили протокол за отсутствие маркировки иноагента
Симоновский суд Москвы зарегистрировал протокол в отношении лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича (признан иноагентом) за отсутствие маркировки иноагента. Это следует из картотеки суда.
Музыканту грозит штраф до 50 000 руб. по ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ (производство материалов иноагентом без указания на то, что они произведены иноагентом).
23 июня писатель Дмитрий Быков (внесен в реестр иноагентов) был оштрафован за отсутствие маркировки иностранного агента. Никулинский суд Москвы назначил ему штраф в размере 40 000 руб. 16 июня за нарушение закона об иностранных агентах Басманный суд Москвы оштрафовал на 30 000 руб. певицу Монеточку (настоящее имя – Елизавета Гырдымова, признана в РФ иностранным агентом).