На Макаревича составили протокол за отсутствие маркировки иноагента

Минюст включил Макаревича в список физлиц-иноагентов 2 сентября 2022 г. Тогда вместе с ним в этот перечень попали журналистка Екатерина Гордеева, политолог Федор Крашенинников и др. В ноябре 2022 г. Замоскворецкий суд Москвы признал законным включение музыканта в реестр.