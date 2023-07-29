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На Макаревича составили протокол за отсутствие маркировки иноагента

Ведомости

Симоновский суд Москвы зарегистрировал протокол в отношении лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича (признан иноагентом) за отсутствие маркировки иноагента. Это следует из картотеки суда.

Музыканту грозит штраф до 50 000 руб. по ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ (производство материалов иноагентом без указания на то, что они произведены иноагентом).

Минюст включил Макаревича в список физлиц-иноагентов 2 сентября 2022 г. Тогда вместе с ним в этот перечень попали журналистка Екатерина Гордеева, политолог Федор Крашенинников и др. В ноябре 2022 г. Замоскворецкий суд Москвы признал законным включение музыканта в реестр.

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23 июня писатель Дмитрий Быков (внесен в реестр иноагентов) был оштрафован за отсутствие маркировки иностранного агента. Никулинский суд Москвы назначил ему штраф в размере 40 000 руб. 16 июня за нарушение закона об иностранных агентах Басманный суд Москвы оштрафовал на 30 000 руб. певицу Монеточку (настоящее имя – Елизавета Гырдымова, признана в РФ иностранным агентом).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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