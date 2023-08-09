СМИ узнали о гибели критика Байдена при рейде ФБР
При рейде ФБР по делу об угрозах в адрес президента США Джо Байдена был застрелен мужчина, сообщил телеканал ABC News со ссылкой на источники в спецслужбе.
По данным канала, рейд произошел утром в среду в штате Юта, когда сотрудники спецслужбы пытались вручить мужчине ордер на обыск и арест. Подробности инцидента не приводятся. Уточняется, что расследование может быть связано с угрозами в адрес Байдена и других чиновников, которые публиковал мужчина в интернете.
Согласно заявлению ФБР, которое приводит телеканал, служба «серьезно относится ко всем инцидентам со стрельбой, в которых участвуют наши агенты». «В соответствии с политикой ФБР инцидент со стрельбой находится на рассмотрении инспекционного отдела», – говорится в сообщении.
В июне бывший президент США Дональд Трамп обвинил Байдена в намерении посадить в тюрьму своего главного политического оппонента на грядущих выборах при помощи ложных обвинений.
Против экс-президента предъявлены обвинения по 38 пунктам из-за секретных документов, которые были обнаружены в его резиденции. Как заявлял Трамп в письме к своим сторонникам, ему может грозить более 561 года заключения по предъявленным обвинениям.
Помимо этого Трампу выдвинули обвинение в связи со штурмом Капитолия его сторонниками в январе 2021 г., в результате которого погибли пять человек. Он также проходит по делу о передаче $130 000 порноактрисе Сторми Дэниелс в обмен на молчание об их связи.