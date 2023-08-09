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Общество

СМИ узнали о гибели критика Байдена при рейде ФБР

Ведомости

При рейде ФБР по делу об угрозах в адрес президента США Джо Байдена был застрелен мужчина, сообщил телеканал ABC News со ссылкой на источники в спецслужбе.

По данным канала, рейд произошел утром в среду в штате Юта, когда сотрудники спецслужбы пытались вручить мужчине ордер на обыск и арест. Подробности инцидента не приводятся. Уточняется, что расследование может быть связано с угрозами в адрес Байдена и других чиновников, которые публиковал мужчина в интернете.

Согласно заявлению ФБР, которое приводит телеканал, служба «серьезно относится ко всем инцидентам со стрельбой, в которых участвуют наши агенты». «В соответствии с политикой ФБР инцидент со стрельбой находится на рассмотрении инспекционного отдела», – говорится в сообщении.

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В июне бывший президент США Дональд Трамп обвинил Байдена в намерении посадить в тюрьму своего главного политического оппонента на грядущих выборах при помощи ложных обвинений. 

Против экс-президента предъявлены обвинения по 38 пунктам из-за секретных документов, которые были обнаружены в его резиденции. Как заявлял Трамп в письме к своим сторонникам, ему может грозить более 561 года заключения по предъявленным обвинениям. 

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Помимо этого Трампу выдвинули обвинение в связи со штурмом Капитолия его сторонниками в январе 2021 г., в результате которого погибли пять человек. Он также проходит по делу о передаче $130 000 порноактрисе Сторми Дэниелс в обмен на молчание об их связи.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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