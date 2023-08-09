СМИ узнали о гибели критика Байдена при рейде ФБР

Помимо этого Трампу выдвинули обвинение в связи со штурмом Капитолия его сторонниками в январе 2021 г., в результате которого погибли пять человек. Он также проходит по делу о передаче $130 000 порноактрисе Сторми Дэниелс в обмен на молчание об их связи.