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Общество

Варламова оштрафовали на 30 000 рублей за отсутствие маркировки иноагента

Ведомости

Мещанский суд Москвы оштрафовал блогера Илью Варламова на 30 000 руб. из-за отсутствия маркировки иноагента (ч.4 ст. 19.34 КоАП РФ), сообщили «Ведомостям» в пресс-службе суда.

Максимальный размер штрафа по этой статье – 50 000 руб.

Варламов был включен в реестр иноагентов 23 марта. Минюст обосновал это тем, что блогер распространял недостоверную информацию о принимаемых органами власти решениях и проводимой ими политике, а также получал поддержку от иностранных источников.

Статус иноагента в российском законодательстве появился в 2012 г. вместе с изменениями закона об НКО, СМИ его присваивают с 2017 г., физическим лицам – с 2020 г. Новый реестр иноагентов появился 5 апреля 2022 г. – в него Минюст вносит тех физлиц, которые получали финансирование из Украины и занимались политической деятельностью.

Ранее по теме: Путин подписал закон об усилении контроля за иноагентами

В конце июля президент России Владимир Путин подписал законы, усиливающие контроль за исполнением законодательства об иноагентах. Теперь Минюст сможет контролировать исполнение закона не только самими иноагентами, но и теми, кто взаимодействует с такими гражданами, – они не должны будут помогать иноагентам обходить ограничения.

Президент также подписал закон, который предусматривает поправки в КоАП и вводит штрафы за невыполнение предписания либо предупреждения Минюста. Для граждан он составит до 50 000 руб., для должностных лиц – до 100 000 руб., а для юрлиц – до 300 000 руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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