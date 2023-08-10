Варламова оштрафовали на 30 000 рублей за отсутствие маркировки иноагента
Мещанский суд Москвы оштрафовал блогера Илью Варламова на 30 000 руб. из-за отсутствия маркировки иноагента (ч.4 ст. 19.34 КоАП РФ), сообщили «Ведомостям» в пресс-службе суда.
Максимальный размер штрафа по этой статье – 50 000 руб.
Варламов был включен в реестр иноагентов 23 марта. Минюст обосновал это тем, что блогер распространял недостоверную информацию о принимаемых органами власти решениях и проводимой ими политике, а также получал поддержку от иностранных источников.
Статус иноагента в российском законодательстве появился в 2012 г. вместе с изменениями закона об НКО, СМИ его присваивают с 2017 г., физическим лицам – с 2020 г. Новый реестр иноагентов появился 5 апреля 2022 г. – в него Минюст вносит тех физлиц, которые получали финансирование из Украины и занимались политической деятельностью.
В конце июля президент России Владимир Путин подписал законы, усиливающие контроль за исполнением законодательства об иноагентах. Теперь Минюст сможет контролировать исполнение закона не только самими иноагентами, но и теми, кто взаимодействует с такими гражданами, – они не должны будут помогать иноагентам обходить ограничения.
Президент также подписал закон, который предусматривает поправки в КоАП и вводит штрафы за невыполнение предписания либо предупреждения Минюста. Для граждан он составит до 50 000 руб., для должностных лиц – до 100 000 руб., а для юрлиц – до 300 000 руб.