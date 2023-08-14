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Общество

Гладков допустил возвращение к очному обучению в семи школах Шебекинского округа

Ведомости

Семь школ Шебекинского городского округа могут вернуться к очному формату обучения с 1 сентября этого года. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков во время прямого эфира на своей странице во «ВКонтакте».

«Есть предложение от муниципалитета [Шебекинского городского округа] в семи школах все-таки начать очное обучение. Это позволит сократить время подвоза, если согласятся родители», – сказал он. 

В то же время, добавил Гладков, детей из приграничного округа готовы принять школы поселка городского типа Разумное. Губернатор указал на «очень сложную оперативную обстановку» в регионе и отметил, что власти вместе с родителями стремятся найти «компромиссное решение» по вопросу формата обучения детей.

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В начале июля Гладков говорил, что в новом учебном году в школах на приграничных территориях области сохранится дистанционный формат обучения. Он подчеркнул, что об очной учебе в 20-километровой зоне от границы не может идти речи. При этом губернатор отметил, что власти региона вместе с родителями ищут компромисс в этом вопросе, поскольку «уже третий год за качество обучения переживают все». 

С осени 2022 г. школы, колледжи и вузы Белгородского, Борисовского, Вейделевского, Волоконовского, Краснояружского и Ровеньского районов, а также Валуйского, Грайворонского, Шебекинского и Яковлевского городских округов и города Белгорода перешли на дистанционное обучение. 

В 2023 г. учебный год во всех приграничных муниципалитетах области завершился досрочно 28 мая. Последние звонки в регионе прошли в дистанционном формате. Кроме того, от сдачи экзаменов были освобождены выпускники Шебекинского городского округа.

Белгородская область регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины. В регионе бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в области установлен средний уровень реагирования.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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