Гладков допустил возвращение к очному обучению в семи школах Шебекинского округа

В начале июля Гладков говорил, что в новом учебном году в школах на приграничных территориях области сохранится дистанционный формат обучения. Он подчеркнул, что об очной учебе в 20-километровой зоне от границы не может идти речи. При этом губернатор отметил, что власти региона вместе с родителями ищут компромисс в этом вопросе, поскольку «уже третий год за качество обучения переживают все».