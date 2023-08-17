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Липов заявил о росте числа случаев хищения данных после блокировки соцсетей США

Ведомости

Число случаев хищения персональных данных в России увеличилось после блокировки американских социальных сетей. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на руководителя Роскомнадзора Андрея Липова.

«Как только мы их заблокировали, мы лишили американцев доступа к возможности поведенческого анализа наших граждан. То, что у них было под рукой, стало от них далеко. Поэтому они пошли атаковать наши информационные системы, добывая "пищу" для своих аналитических систем», – рассказал Липов на форуме «Армия-2023».

После резкого всплеска атак на персональные данные в 2022 г. процесс пошел на спад, однако, по словам главы ведомства, угроза сохраняется.

2 июня стало известно, что Роскомнадзор начал работу над механизмом получения компенсаций через «Госуслуги» для пострадавших от утечек данных пользователей.

Ранее по теме: Жертвам утечек данных могут начать выплачивать компенсацию через «Госуслуги»

Этой зимой президент Владимир Путин поручил правительству до 1 июля 2023 г. рассмотреть вопрос о введении оборотных штрафов для компаний, которые допустили утечку персональных данных россиян.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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