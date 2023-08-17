Липов заявил о росте числа случаев хищения данных после блокировки соцсетей США

«Как только мы их заблокировали, мы лишили американцев доступа к возможности поведенческого анализа наших граждан. То, что у них было под рукой, стало от них далеко. Поэтому они пошли атаковать наши информационные системы, добывая "пищу" для своих аналитических систем», – рассказал Липов на форуме «Армия-2023».