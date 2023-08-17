Липов заявил о росте числа случаев хищения данных после блокировки соцсетей США
Число случаев хищения персональных данных в России увеличилось после блокировки американских социальных сетей. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на руководителя Роскомнадзора Андрея Липова.
«Как только мы их заблокировали, мы лишили американцев доступа к возможности поведенческого анализа наших граждан. То, что у них было под рукой, стало от них далеко. Поэтому они пошли атаковать наши информационные системы, добывая "пищу" для своих аналитических систем», – рассказал Липов на форуме «Армия-2023».
После резкого всплеска атак на персональные данные в 2022 г. процесс пошел на спад, однако, по словам главы ведомства, угроза сохраняется.
2 июня стало известно, что Роскомнадзор начал работу над механизмом получения компенсаций через «Госуслуги» для пострадавших от утечек данных пользователей.
Этой зимой президент Владимир Путин поручил правительству до 1 июля 2023 г. рассмотреть вопрос о введении оборотных штрафов для компаний, которые допустили утечку персональных данных россиян.