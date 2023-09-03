Газета
Общество

Киевский вокзал в Москве эвакуировали из-за сообщения об угрозе взрыва

Ведомости

Киевский вокзал в Москве эвакуировали из-за поступившего сообщения о минировании. Об этом сообщили ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы.

«Поступило сообщение об угрозе взрыва Киевского вокзала. В целях безопасности проводится эвакуация», – сказал собеседник ТАСС. По его словам, на месте работают специалисты, информация проверяется. 

Ранее по теме: С начала года в регионах было почти сто случаев ложного минирования школ

22 августа сообщения о возможном минировании поступили в парк «Зарядье». Работников и посетителей эвакуировали, а парк обследовали кинологические службы. 15 августа «Зарядье» так же закрывали из-за сообщения о неопознанном объекте. В тот же день из-за анонимного сообщения о минировании эвакуировали Большой театр. Угроза не подтвердилась, никаких опасных предметов в здании тогда не обнаружили.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных