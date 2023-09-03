Киевский вокзал в Москве эвакуировали из-за сообщения об угрозе взрыва
Киевский вокзал в Москве эвакуировали из-за поступившего сообщения о минировании. Об этом сообщили ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы.
«Поступило сообщение об угрозе взрыва Киевского вокзала. В целях безопасности проводится эвакуация», – сказал собеседник ТАСС. По его словам, на месте работают специалисты, информация проверяется.
22 августа сообщения о возможном минировании поступили в парк «Зарядье». Работников и посетителей эвакуировали, а парк обследовали кинологические службы. 15 августа «Зарядье» так же закрывали из-за сообщения о неопознанном объекте. В тот же день из-за анонимного сообщения о минировании эвакуировали Большой театр. Угроза не подтвердилась, никаких опасных предметов в здании тогда не обнаружили.