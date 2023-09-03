Киевский вокзал в Москве эвакуировали из-за сообщения об угрозе взрыва

22 августа сообщения о возможном минировании поступили в парк «Зарядье». Работников и посетителей эвакуировали, а парк обследовали кинологические службы. 15 августа «Зарядье» так же закрывали из-за сообщения о неопознанном объекте. В тот же день из-за анонимного сообщения о минировании эвакуировали Большой театр. Угроза не подтвердилась, никаких опасных предметов в здании тогда не обнаружили.