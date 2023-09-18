Путин выразил соболезнования Пахмутовой в связи со смертью Добронравова

О смерти Николая Добронравова стало известно 17 сентября. Ему было 94 года. По данным «Экспресс-газеты», поэт-песенник скончался «после тяжелой и продолжительной болезни». В декабре 2020 г. у Пахмутовой и Добронравова диагностировали коронавирус, они были госпитализированы. Из больницы их выписали в январе 2021 г.