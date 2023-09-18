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Путин выразил соболезнования Пахмутовой в связи со смертью Добронравова

Ведомости

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования композитору Александре Пахмутовой в связи со смертью ее мужа поэта-песенника Николая Добронравова. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Николай Добронравов был выдающимся сыном Отечества, настоящим творцом и созидателем, поистине народным любимцем. Его уход – большая, невосполнимая утрата для России, для всех нас», – отметил Путин.

Он выразил уверенность, что песни Добронравова, в которых отразилась история страны, мечты и сила духа современников, «всегда будут созвучны времени».

О смерти Николая Добронравова стало известно 17 сентября. Ему было 94 года. По данным «Экспресс-газеты», поэт-песенник скончался «после тяжелой и продолжительной болезни». В декабре 2020 г. у Пахмутовой и Добронравова диагностировали коронавирус, они были госпитализированы. Из больницы их выписали в январе 2021 г.

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Николай Добронравов родился 22 ноября 1928 г. в Ленинграде. В 1950 г. он окончил Школу-студию имени Немировича-Данченко при МХАТ имени Горького, а в 1952 г. – Московский городской педагогический институт имени Потемкина. С 1956 г. и до самой смерти являлся мужем и соавтором композитора, пианистки, народной артистки СССР Александры Пахмутовой.

Среди самых известных песен Добронравова – «Главное, ребята, сердцем не стареть!», «Команда молодости нашей», «Трус не играет в хоккей», «И вновь продолжается бой», «Нежность», «Беловежская пуща», «Как молоды мы были» и др. Все они были написаны на музыку Пахмутовой.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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