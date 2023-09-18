Путин выразил соболезнования Пахмутовой в связи со смертью Добронравова
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования композитору Александре Пахмутовой в связи со смертью ее мужа поэта-песенника Николая Добронравова. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.
«Николай Добронравов был выдающимся сыном Отечества, настоящим творцом и созидателем, поистине народным любимцем. Его уход – большая, невосполнимая утрата для России, для всех нас», – отметил Путин.
Он выразил уверенность, что песни Добронравова, в которых отразилась история страны, мечты и сила духа современников, «всегда будут созвучны времени».
О смерти Николая Добронравова стало известно 17 сентября. Ему было 94 года. По данным «Экспресс-газеты», поэт-песенник скончался «после тяжелой и продолжительной болезни». В декабре 2020 г. у Пахмутовой и Добронравова диагностировали коронавирус, они были госпитализированы. Из больницы их выписали в январе 2021 г.
Николай Добронравов родился 22 ноября 1928 г. в Ленинграде. В 1950 г. он окончил Школу-студию имени Немировича-Данченко при МХАТ имени Горького, а в 1952 г. – Московский городской педагогический институт имени Потемкина. С 1956 г. и до самой смерти являлся мужем и соавтором композитора, пианистки, народной артистки СССР Александры Пахмутовой.
Среди самых известных песен Добронравова – «Главное, ребята, сердцем не стареть!», «Команда молодости нашей», «Трус не играет в хоккей», «И вновь продолжается бой», «Нежность», «Беловежская пуща», «Как молоды мы были» и др. Все они были написаны на музыку Пахмутовой.