В СПЧ обсудили сохранение «северных надбавок» при участии в спецоперации
Рабочая группа Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) по вопросам спецоперации обсудила возможность сохранения «северных надбавок» во время участия в боевых действиях в зоне проведения спецоперации, следует из сообщения совета.
Председатель СПЧ Валерий Фадеев провел совещание группы, в ходе которого были затронуты наиболее острые вопросы. Их СПЧ планирует задать профильным ведомствам в ближайшее в время.
В частности, на совещании обсуждался вопрос по поводу надбавок. Рабочая группа считает, что участие в боевых действиях не должно прерывать получение «северных надбавок» и надбавок, связанных с непрерывностью стажа у отдельных категорий лиц. Помимо этого на совещании был затронут вопрос о квотах на заочное образование.
Также были подняты вопросы, связанные с проблемами одиноких инвалидов войны, и прозвучало предложение открывать Дома ветеранов. Также члены рабочей группы обсудили возможность оказания военнослужащим медпомощи в гражданских клиниках.
Ранее Фадеев указывал на «медленное решение вопроса с бойцами, потерявшими конечности». Глава СПЧ также поднимал проблему с адаптацией и переобучением вернувшихся со спецоперации и потерявших конечности военных.