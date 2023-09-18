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Общество

В СПЧ обсудили сохранение «северных надбавок» при участии в спецоперации

Ведомости

Рабочая группа Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) по вопросам спецоперации обсудила возможность сохранения «северных надбавок» во время участия в боевых действиях в зоне проведения спецоперации, следует из сообщения совета.

Председатель СПЧ Валерий Фадеев провел совещание группы, в ходе которого были затронуты наиболее острые вопросы. Их СПЧ планирует задать профильным ведомствам в ближайшее в время.

В частности, на совещании обсуждался вопрос по поводу надбавок. Рабочая группа считает, что участие в боевых действиях не должно прерывать получение «северных надбавок» и надбавок, связанных с непрерывностью стажа у отдельных категорий лиц. Помимо этого на совещании был затронут вопрос о квотах на заочное образование.

Также были подняты вопросы, связанные с проблемами одиноких инвалидов войны, и прозвучало предложение открывать Дома ветеранов. Также члены рабочей группы обсудили возможность оказания военнослужащим медпомощи в гражданских клиниках.

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Ранее Фадеев указывал на «медленное решение вопроса с бойцами, потерявшими конечности». Глава СПЧ также поднимал проблему с адаптацией и переобучением вернувшихся со спецоперации и потерявших конечности военных.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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