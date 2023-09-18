В СПЧ обсудили сохранение «северных надбавок» при участии в спецоперации

В частности, на совещании обсуждался вопрос по поводу надбавок. Рабочая группа считает, что участие в боевых действиях не должно прерывать получение «северных надбавок» и надбавок, связанных с непрерывностью стажа у отдельных категорий лиц. Помимо этого на совещании был затронут вопрос о квотах на заочное образование.