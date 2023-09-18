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ЮНЕСКО внесла в список всемирного наследия обсерватории Казани

Ведомости

ЮНЕСКО внесла в список всемирного наследия астрономические обсерватории Казанского федерального университета. Сообщение об этом появилось в аккаунте организации в соцсети X (ранее – Twitter).

«Срочно! Только что включены в список всемирного наследия ЮНЕСКО: астрономические обсерватории Казанского федерального университета, Российская Федерация. Браво!» – сказано в сообщении.

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«Этот комплекс олицетворяет непрерывную связь между историей, наукой и культурой от новаторской работы в развитии астрономии, астрофизики, космической геодезии в XIX – начале XXI вв. до наших дней», – прокомментировала сообщение министр культуры России Ольга Любимова в своем Telegram-канале.

Теперь на территории России располагается 21 объект всемирного культурного наследия.

7 сентября вице-спикер Госдумы Петр Толстой призвал задуматься над вопросом выхода России из ЮНЕСКО из за резкой политизации деятельности организации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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