ЮНЕСКО внесла в список всемирного наследия обсерватории Казани

«Этот комплекс олицетворяет непрерывную связь между историей, наукой и культурой от новаторской работы в развитии астрономии, астрофизики, космической геодезии в XIX – начале XXI вв. до наших дней», – прокомментировала сообщение министр культуры России Ольга Любимова в своем Telegram-канале.