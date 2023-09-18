ЮНЕСКО внесла в список всемирного наследия обсерватории Казани
ЮНЕСКО внесла в список всемирного наследия астрономические обсерватории Казанского федерального университета. Сообщение об этом появилось в аккаунте организации в соцсети X (ранее – Twitter).
«Срочно! Только что включены в список всемирного наследия ЮНЕСКО: астрономические обсерватории Казанского федерального университета, Российская Федерация. Браво!» – сказано в сообщении.
«Этот комплекс олицетворяет непрерывную связь между историей, наукой и культурой от новаторской работы в развитии астрономии, астрофизики, космической геодезии в XIX – начале XXI вв. до наших дней», – прокомментировала сообщение министр культуры России Ольга Любимова в своем Telegram-канале.
Теперь на территории России располагается 21 объект всемирного культурного наследия.
7 сентября вице-спикер Госдумы Петр Толстой призвал задуматься над вопросом выхода России из ЮНЕСКО из за резкой политизации деятельности организации.