«Россия» начнет летать из «Пулково» в «Домодедово» с 29 октября

Ранее сообщалось, что в 2024 г. группа «Аэрофлот», в которую также входят «Россия» и лоукостер «Победа», планирует перевезти не менее 47 млн пассажиров. Если эти цифры воплотятся в жизнь, то 2024 г. станет лучшим с начала пандемии коронавируса в 2020 г. Цель на 2023 г. также повышена до 45 млн человек. Соотношение перевозок на международных воздушных линиях и внутренних останется прежней: 20 на 80%.