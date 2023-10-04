Минздрав ужесточил контроль за оборотом препаратов для прерывания беременности
Минздрав России ужесточил контроль за оборотом двух препаратов для медикаментозного аборта и внес их в перечень предметно-количественного учета (ПКУ) , следует из приказала ведомства от 1 сентября.
Согласно документу, в перечне оказались препараты мизопростол и мифепристон. Учет обязывает аптеки иметь специальную лицензию для продажи таких лекарств, а также вести отчеты и регистрировать каждую операцию с препаратом.
Приказ вступает в силу с 1 сентября 2024 г. и действует до 1 сентября 2030 г.
Медикаментозный аборт представляет собой прием гормональных препаратов, которые приводят к естественному выкидышу, замиранию или откреплению зародыша от стенок матки. Медикаментозный аборт в России проводится под наблюдением врачей.
Как заявлял министр здравоохранения Михаил Мурашко «Ведомостям», инициатива «не нарушает права женщин». «Мы заботимся о здоровье. И главное – чтобы мудрый совет врача помог принять правильное решение по выбору в пользу рождения ребенка», – говорил он.