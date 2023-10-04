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Путин поздравил педагогов с наступающим Днем учителя

Ведомости

Президент России Владимир Путин в ходе посещения образовательного центра «Сириус» поздравил наставников и педагогов с предстоящим Днем учителя, который отмечается в стране 5 октября.

«Это не профессия, это миссия, мы все это понимаем. Каждый человек, где бы и чем бы не занимался, где бы не жил, к какой бы возрастной группе не относится, всегда помнит о том, что им дала школа, дали педагоги, наставники и учителя», – сказал глава государства (цитата по ТАСС).

Путин пожелал преподавателям «всего доброго в профессиональной судьбе». 

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Ранее сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что глава государства в преддверии Дня учителя посетит центр «Сириус», где встретится с учащимися и преподавателями. В Кремле отметили, что Путин уделяет этому празднику большое внимание. Также у президента запланирована встреча в режиме видеоконференции с лауреатами и финалистами всероссийского конкурса «Учитель года». 

В России День учителя ежегодно отмечают 5 октября. В этом году праздник выпадает на четверг. День учителя считается профессиональным праздником, но не является выходным днем.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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