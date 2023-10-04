Путин поздравил педагогов с наступающим Днем учителя

«Это не профессия, это миссия, мы все это понимаем. Каждый человек, где бы и чем бы не занимался, где бы не жил, к какой бы возрастной группе не относится, всегда помнит о том, что им дала школа, дали педагоги, наставники и учителя», – сказал глава государства (цитата по ТАСС).