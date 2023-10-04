Путин поздравил педагогов с наступающим Днем учителя
Президент России Владимир Путин в ходе посещения образовательного центра «Сириус» поздравил наставников и педагогов с предстоящим Днем учителя, который отмечается в стране 5 октября.
«Это не профессия, это миссия, мы все это понимаем. Каждый человек, где бы и чем бы не занимался, где бы не жил, к какой бы возрастной группе не относится, всегда помнит о том, что им дала школа, дали педагоги, наставники и учителя», – сказал глава государства (цитата по ТАСС).
Путин пожелал преподавателям «всего доброго в профессиональной судьбе».
Ранее сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что глава государства в преддверии Дня учителя посетит центр «Сириус», где встретится с учащимися и преподавателями. В Кремле отметили, что Путин уделяет этому празднику большое внимание. Также у президента запланирована встреча в режиме видеоконференции с лауреатами и финалистами всероссийского конкурса «Учитель года».
В России День учителя ежегодно отмечают 5 октября. В этом году праздник выпадает на четверг. День учителя считается профессиональным праздником, но не является выходным днем.