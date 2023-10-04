Путин: «Сириус» должен развивать международное сотрудничество

«В целом, полагаю, что «Сириус» пришел к таком этапу развития, когда может и должен вести свою деятельность на глобальном уровне, расширять сотрудничество с дружественными странами. Как мы знаем, коллеги из многих стран мира проявляют такой живой интерес в сотрудничестве с «Сириусом», хотят тиражировать у себя, в своих странах тот опыт, который «Сириусом» наработан», – резюмировал Путин.