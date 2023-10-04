Газета
Общество

Путин: «Сириус» должен развивать международное сотрудничество

Ведомости

Образовательный центр «Сириус» вышел на такой уровень развития, когда можно и нужно вести деятельность на международном уровне. Об этом президент России Владимир Путин заявил на встрече с учащимися и преподавателями «Сириуса» в Сочи.

По словам президента, «Сириус» объединил талантливых, неравнодушных и ярких педагогов, которые вносят значимый вклад в развитие образования, науки, спорта, искусства в России. За восемь лет «Сириус» создал гармоничную среду, в которой представлены все уровни образования.

«Убежден, именно такую единую, целую творческую среду для развития детей нужно поэтапно создавать в школах по всей стране», – подчеркнул президент.

Путин поблагодарил «Сириус» за работу на новых территориях России и оценил значительный вклад центра в интеграцию этих регионов в общее образовательное пространство страны.

Ранее по теме: Путин поздравил педагогов с наступающим Днем учителя

«В целом, полагаю, что «Сириус» пришел к таком этапу развития, когда может и должен вести свою деятельность на глобальном уровне, расширять сотрудничество с дружественными странами. Как мы знаем, коллеги из многих стран мира проявляют такой живой интерес в сотрудничестве с «Сириусом», хотят тиражировать у себя, в своих странах тот опыт, который «Сириусом» наработан», – резюмировал Путин.

Образовательный фонд «Талант и успех» создал центр «Сириус» в 2015 г. по инициативе президента России на базе Олимпийского парка. В 2020 г. «Сириус» стал первой федеральной территорией России. Ежемесячно в нем проходят подготовку около 800 детей из всех регионов России, проявивших выдающиеся способности в разных областях естественных и гуманитарных наук, искусств и спорта. Проезд и пребывание в «Сириусе» для детей бесплатные.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных