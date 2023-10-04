Путин: «Сириус» должен развивать международное сотрудничество
Образовательный центр «Сириус» вышел на такой уровень развития, когда можно и нужно вести деятельность на международном уровне. Об этом президент России Владимир Путин заявил на встрече с учащимися и преподавателями «Сириуса» в Сочи.
По словам президента, «Сириус» объединил талантливых, неравнодушных и ярких педагогов, которые вносят значимый вклад в развитие образования, науки, спорта, искусства в России. За восемь лет «Сириус» создал гармоничную среду, в которой представлены все уровни образования.
«Убежден, именно такую единую, целую творческую среду для развития детей нужно поэтапно создавать в школах по всей стране», – подчеркнул президент.
Путин поблагодарил «Сириус» за работу на новых территориях России и оценил значительный вклад центра в интеграцию этих регионов в общее образовательное пространство страны.
«В целом, полагаю, что «Сириус» пришел к таком этапу развития, когда может и должен вести свою деятельность на глобальном уровне, расширять сотрудничество с дружественными странами. Как мы знаем, коллеги из многих стран мира проявляют такой живой интерес в сотрудничестве с «Сириусом», хотят тиражировать у себя, в своих странах тот опыт, который «Сириусом» наработан», – резюмировал Путин.
Образовательный фонд «Талант и успех» создал центр «Сириус» в 2015 г. по инициативе президента России на базе Олимпийского парка. В 2020 г. «Сириус» стал первой федеральной территорией России. Ежемесячно в нем проходят подготовку около 800 детей из всех регионов России, проявивших выдающиеся способности в разных областях естественных и гуманитарных наук, искусств и спорта. Проезд и пребывание в «Сириусе» для детей бесплатные.