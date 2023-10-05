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Общество

В России предложили создать программу поддержки вернувшихся IT-специалистов

Ведомости

Для решения проблемы дефицита кадров в IT-отрасли необходимо разработать программу поддержки «обратных» релокантов. Об этом говорится в статье «Человеческий капитал в IT-индустрии, экономическая безопасность и технологический суверенитет», опубликованной в журнале ВНИИ труда «Социально-трудовые исследования». Со статьей ознакомились «Известия».

В частности, предлагается восстанавливать вернувшихся айтишников на службе и помогать им с поиском нового места работы. Кроме того, авторы считают необходимым предоставлять им психологическую помощь, временное жилье и материальные пособия.

Для решения проблемы нехватки кадров также предлагается привлекать специалистов из-за рубежа. Среди других озвученных в статье мер – создание благоприятных условий для работы в IT-сфере, поддержка стартапов, увеличение зарплат, предоставление льгот и др.

В пресс-службе ВНИИ труда заявили, что с января по август 2023 г. было опубликовано 120 000 вакансий в IT-сфере, ежемесячно – около 15 000. Там отметили, что спрос на начинающих айтишников на рынке относительно удовлетворен, в то же время предложения по зарплате растут для сотрудников с опытом от шести лет. В среднем по России работодатели предлагают им зарплаты от 150 000 руб., в Москве – от 200 000 руб.

В конце сентября председатель правления Сбербанка Герман Греф оценил дефицит IT-специалистов в России в 1 млн человек. По его словам, в ближайшие годы эта проблема не будет решена, более того, нехватка будет только расти. В середине августа Минцифры оценивало дефицит IT-кадров в 500 000–700 000 человек.

В декабре 2022 г. глава Минцифры Максут Шадаев говорил, что во время двух волн эмиграции после начала спецоперации на Украине около 100 000 IT-специалистов покинули Россию и не вернулись. Это 10% от общего количества работников в отрасли. Шадаев отмечал, что 80% из них продолжают работать на компании РФ в дружественных странах.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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