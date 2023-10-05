В России предложили создать программу поддержки вернувшихся IT-специалистов

В пресс-службе ВНИИ труда заявили, что с января по август 2023 г. было опубликовано 120 000 вакансий в IT-сфере, ежемесячно – около 15 000. Там отметили, что спрос на начинающих айтишников на рынке относительно удовлетворен, в то же время предложения по зарплате растут для сотрудников с опытом от шести лет. В среднем по России работодатели предлагают им зарплаты от 150 000 руб., в Москве – от 200 000 руб.