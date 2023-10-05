В России предложили создать программу поддержки вернувшихся IT-специалистов
Для решения проблемы дефицита кадров в IT-отрасли необходимо разработать программу поддержки «обратных» релокантов. Об этом говорится в статье «Человеческий капитал в IT-индустрии, экономическая безопасность и технологический суверенитет», опубликованной в журнале ВНИИ труда «Социально-трудовые исследования». Со статьей ознакомились «Известия».
В частности, предлагается восстанавливать вернувшихся айтишников на службе и помогать им с поиском нового места работы. Кроме того, авторы считают необходимым предоставлять им психологическую помощь, временное жилье и материальные пособия.
Для решения проблемы нехватки кадров также предлагается привлекать специалистов из-за рубежа. Среди других озвученных в статье мер – создание благоприятных условий для работы в IT-сфере, поддержка стартапов, увеличение зарплат, предоставление льгот и др.
В пресс-службе ВНИИ труда заявили, что с января по август 2023 г. было опубликовано 120 000 вакансий в IT-сфере, ежемесячно – около 15 000. Там отметили, что спрос на начинающих айтишников на рынке относительно удовлетворен, в то же время предложения по зарплате растут для сотрудников с опытом от шести лет. В среднем по России работодатели предлагают им зарплаты от 150 000 руб., в Москве – от 200 000 руб.
В конце сентября председатель правления Сбербанка Герман Греф оценил дефицит IT-специалистов в России в 1 млн человек. По его словам, в ближайшие годы эта проблема не будет решена, более того, нехватка будет только расти. В середине августа Минцифры оценивало дефицит IT-кадров в 500 000–700 000 человек.
В декабре 2022 г. глава Минцифры Максут Шадаев говорил, что во время двух волн эмиграции после начала спецоперации на Украине около 100 000 IT-специалистов покинули Россию и не вернулись. Это 10% от общего количества работников в отрасли. Шадаев отмечал, что 80% из них продолжают работать на компании РФ в дружественных странах.