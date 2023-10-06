ФСБ за год изъяла 370 килограммов синтетических наркотиков с Украины
С сентября 2022 г. по сентябрь 2023 г. ФСБ России перехватила 370 кг синтетических наркотиков, произведенных на Украине для продажи в России. Об этом сообщает пресс-служба ведомства, передает «РИА Новости».
Всего за год было пресечено 11 попыток контрабанды запрещенных веществ с Украины в Россию. По данным ФСБ, автомобили с тайниками, в которых хранились наркотики, из Киева забирали наркокурьеры – граждане Украины или россияне, проживающие на территории Украины. В Россию запрещенные вещества доставлялись транзитом через Польшу, Латвию, Литву и Эстонию.
Силовики задержали 12 членов российских звеньев преступных групп в нескольких регионах РФ. В ФСБ пояснили, что они планировали продать ввозимые наркотики через нелегальные интернет-магазины.
Против фигурантов возбуждены уголовные дела по ст. 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотиков). Максимальное наказание по статье – пожизненное лишение свободы.
В конце июля ФСБ раскрыла работу нарколаборатории в подмосковной Шатуре, работа которой контролировалась с территории Украины. В нарколаборатории сотрудники ФСБ обнаружили более 57 кг производного наркотического средства N-метилэфедрон (a-PVP), а также 4000 т наркосодержащей жидкости.
В отношении задержанных возбудили уголовное дело по факту производства наркотических веществ в особо крупном размере (ч. 5 ст. 228.1 УК). Им грозит пожизненное лишение свободы. Участников преступной группы заключили под стражу.