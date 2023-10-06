ФСБ за год изъяла 370 килограммов синтетических наркотиков с Украины

Всего за год было пресечено 11 попыток контрабанды запрещенных веществ с Украины в Россию. По данным ФСБ, автомобили с тайниками, в которых хранились наркотики, из Киева забирали наркокурьеры – граждане Украины или россияне, проживающие на территории Украины. В Россию запрещенные вещества доставлялись транзитом через Польшу, Латвию, Литву и Эстонию.