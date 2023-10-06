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ФСБ за год изъяла 370 килограммов синтетических наркотиков с Украины

Ведомости

С сентября 2022 г. по сентябрь 2023 г. ФСБ России перехватила 370 кг синтетических наркотиков, произведенных на Украине для продажи в России. Об этом сообщает пресс-служба ведомства, передает «РИА Новости».

Всего за год было пресечено 11 попыток контрабанды запрещенных веществ с Украины в Россию. По данным ФСБ, автомобили с тайниками, в которых хранились наркотики, из Киева забирали наркокурьеры – граждане Украины или россияне, проживающие на территории Украины. В Россию запрещенные вещества доставлялись транзитом через Польшу, Латвию, Литву и Эстонию.

Силовики задержали 12 членов российских звеньев преступных групп в нескольких регионах РФ. В ФСБ пояснили, что они планировали продать ввозимые наркотики через нелегальные интернет-магазины.

Против фигурантов возбуждены уголовные дела по ст. 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотиков). Максимальное наказание по статье – пожизненное лишение свободы.

В конце июля ФСБ раскрыла работу нарколаборатории в подмосковной Шатуре, работа которой контролировалась с территории Украины. В нарколаборатории сотрудники ФСБ обнаружили более 57 кг производного наркотического средства N-метилэфедрон (a-PVP), а также 4000 т наркосодержащей жидкости.

В отношении задержанных возбудили уголовное дело по факту производства наркотических веществ в особо крупном размере (ч. 5 ст. 228.1 УК). Им грозит пожизненное лишение свободы. Участников преступной группы заключили под стражу.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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