Голикова заявила о нехватке в России 11 000 учителей
Нехватка учительских кадров оценивается приблизительно в 11 000 человек. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на пленарном заседании в Госдуме.
«Соответствующую работу по ведем, в том числе посредством реализации проекта "Земский учитель". Вы знаете этот проект, 5 000 человек уже привлечены в профессию», – сказала она на пленарном заседании в Госдуме, выступая с докладом «О положении детей и семей, имеющих детей, в РФ».
При этом вице-премьер отметила, что в России растет количество желающих прийти в профессию педагога. В 2023 г. на педагогические специальности в вузы поступили 75 000 человек, контрольные цифры приема выросли на 21%.
5 октября Голикова сообщила, что в ходе приемной кампании 2023 г. конкурс на педагогические специальности в вузах составил 12 человек на место. В высшие учебные заведения на специальность педагога подали 905 000 заявлений. По словам вице-премьера, в школы приходит много молодых учителей, а задачей государства является создание условий, чтоб профессия была «еще более востребована и уважаема».