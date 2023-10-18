Голикова заявила о нехватке в России 11 000 учителей

5 октября Голикова сообщила, что в ходе приемной кампании 2023 г. конкурс на педагогические специальности в вузах составил 12 человек на место. В высшие учебные заведения на специальность педагога подали 905 000 заявлений. По словам вице-премьера, в школы приходит много молодых учителей, а задачей государства является создание условий, чтоб профессия была «еще более востребована и уважаема».