Голикова: конкурс на педспециальности в вузах составил 12 человек на место

5 октября в России отмечается День учителя. Ранее сегодня с праздником педагогов поздравил президент РФ Владимир Путин. «Учитель – мы часто об этом говорим, и это действительно именно так – не просто профессия. Это призвание, благородная, важнейшая по сути своей миссия», – сказал он. Путин пожелал учителям здоровья, счастья, благополучия и заявил о расширении мер поддержки.