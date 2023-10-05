Голикова: конкурс на педспециальности в вузах составил 12 человек на место
В ходе приемной кампании 2023 г. конкурс на педагогические специальности в вузах составил 12 человек на место. Об этом сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова на церемонии чествования победителей всероссийских конкурсов «Учитель года России – 2023» и «Первый учитель».
«Мне приятно говорить о том, что за последние годы авторитет учителя растет, и тому свидетельство – поступление в высшие учебные заведения на специальность педагога. В этом году это 905 000 заявлений. Наш конкурс – 12 человек на место», – сказала она (цитата по ТАСС).
По словам Голиковой, в школы приходит много молодых учителей. Она добавила, что задачей государства является создание условий, чтоб профессия была «еще более востребована и уважаема». Вице-премьер отметила, что учителя «делают самое главное дело», поскольку «ни одна профессия не состоится» без учителя.
5 октября в России отмечается День учителя. Ранее сегодня с праздником педагогов поздравил президент РФ Владимир Путин. «Учитель – мы часто об этом говорим, и это действительно именно так – не просто профессия. Это призвание, благородная, важнейшая по сути своей миссия», – сказал он. Путин пожелал учителям здоровья, счастья, благополучия и заявил о расширении мер поддержки.