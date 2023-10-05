Путин анонсировал расширение мер поддержки учителей
Меры поддержки учителей в России будут расширяться, заявил президент РФ Владимир Путин в поздравлении с Днем учителя. Видеозапись обращения главы государства опубликовала пресс-служба Кремля.
«Мы обязательно будем расширять меры поддержки учителей. Хочу еще раз пожелать вам здоровья, счастья, благополучия и, конечно, профессиональных успехов», – сказал Путин.
Президент подчеркнул, что страна продолжит активно строить школы, а также ремонтировать уже существующие образовательные учреждения. «А это в том числе более комфортные условия работы и для самих преподавателей», – отметил он.
Ранее 4 октября Путин уже поздравил педагогов в ходе посещения образовательного центра «Сириус». «Это не профессия, это миссия, мы все это понимаем. Каждый человек, где бы и чем бы не занимался, где бы не жил, к какой бы возрастной группе не относится, всегда помнит о том, что им дала школа, дали педагоги, наставники и учителя», – сказал глава государства.
Позже на встрече с финалистами конкурса «Учитель года» президент призвал уделить особое внимание поддержке системы образования в Донецкой и Луганской народных республиках, а также Херсонской и Запорожской областях, чтобы они могли наверстать упущенное.
В России День учителя ежегодно отмечают 5 октября. В этом году праздник выпадает на четверг. День учителя считается профессиональным праздником, но не является выходным днем.