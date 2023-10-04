Путин призвал помочь новым регионам наверстать упущенное в сфере образования

30 сентября 2022 г. Путин подписал договоры о вхождении новых территорий в состав России с главами ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей. В сентябре этого года в новых регионах прошли выборы глав субъектов РФ по российскому законодательству. В результате губернаторами Запорожской и Херсонской областей были избраны Евгений Балицкий и Владимир Сальдо соответственно, главами ЛНР и ДНР – Леонид Пасечник и Денис Пушилин. Все они ранее занимали посты врио руководителей своих регионов.