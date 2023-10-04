Путин призвал помочь новым регионам наверстать упущенное в сфере образования
Президент России Владимир Путин призвал уделить особое внимание поддержке системы образования в Донецкой и Луганской народных республиках, а также Херсонской и Запорожской областей, чтобы они могли наверстать упущенное. Об этом он заявил на встрече с финалистами конкурса «Учитель года», трансляция которой велась в Telegram-канале Кремля.
«Поддержка системы образования в этих регионах чрезвычайно важна. Мы уделяем и, безусловно, будем уделять ей особое внимание. Нужно помочь коллегам наверстать упущенное, сделать все для того, чтобы и школьники, и учителя чувствовали себя частью огромного, общего, единого образовательного пространства нашей страны», – сказал президент.
1 сентября Путин на церемонии открытия новых школ в регионах попросил правительство уделять особое внимание интеграции новых регионов страны в общую систему образования. Он также заявил, что проблемы образовательной инфраструктуры в этих регионах «копились годами, если не десятилетиями».
Школы в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), а также в Херсонской и Запорожской областях перешли на новые российские образовательные стандарты (ФГОС) с 1 сентября 2022 г. Учителя в этих регионах предварительно прошли подготовку по российской программе.
30 сентября 2022 г. Путин подписал договоры о вхождении новых территорий в состав России с главами ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей. В сентябре этого года в новых регионах прошли выборы глав субъектов РФ по российскому законодательству. В результате губернаторами Запорожской и Херсонской областей были избраны Евгений Балицкий и Владимир Сальдо соответственно, главами ЛНР и ДНР – Леонид Пасечник и Денис Пушилин. Все они ранее занимали посты врио руководителей своих регионов.