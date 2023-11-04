Хуснуллин поставил цель построить 400 000 номеров для туризма к 2030 году

«Мы должны построить 400 000 номеров для туризма. <...> Во-первых, рубль ослаб: за границу не все могут ездить сейчас. Во-вторых, все-таки у нас есть возможность большая внутри страны. Пошел бум развития туризма, люди очень много ездят по стране, а не хватает инфраструктуры, гостиниц, дорог, сервиса. Поэтому мы ставим себе приоритетную задачу <...> построить 400 000 номеров до 2030 г. На самом деле это не маленькая задача», – сказал он.