Хуснуллин поставил цель построить 400 000 номеров для туризма к 2030 году
В России к 2030 г. могут построить дополнительные 400 000 номеров для развития туристической инфраструктуры. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин, выступая на форуме «Россия». Трансляция ведется на сайте Российского общества «Знание».
«Мы должны построить 400 000 номеров для туризма. <...> Во-первых, рубль ослаб: за границу не все могут ездить сейчас. Во-вторых, все-таки у нас есть возможность большая внутри страны. Пошел бум развития туризма, люди очень много ездят по стране, а не хватает инфраструктуры, гостиниц, дорог, сервиса. Поэтому мы ставим себе приоритетную задачу <...> построить 400 000 номеров до 2030 г. На самом деле это не маленькая задача», – сказал он.
Помимо этого, Хуснуллин отметил, что к 2030 г. в России должно быть построено 1 млрд кв. м жилья, в том числе 9 млн квартир и 4 млн ИЖС, а также 350 млн кв. м коммерческой недвижимости. Среди других планов правительства – строительство 5500 социальных объектов и не менее 15 000 км дорог.
По поручению президента к 2030 г. в России должны заработать круглогодичные морские курорты, рассчитанные на размещение не менее 10 млн туристов в год. Как говорил ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко, приоритетными также могут стать курорты «Золотые пески России» и Саки в Крыму, Каспийский прибрежный кластер в Дагестане, «Русская Балтика» в Калининграде и др. В конце августа Чернышенко сообщал, что на развитие отечественной туристической отрасли государство будет выделять не менее 48 млн руб. ежегодно.
Власти ожидают, что развитие федеральных круглогодичных курортов поспособствует выполнению задач нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства», ключевой показатель которого – увеличение количества внутренних туристических поездок по России до 140 млн к 2030 г.