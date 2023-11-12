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Общество

В Рязанской области устранили последствия подрыва участка железной дороги

Ведомости

Движение на железнодорожном участке Рыбное-Блокпост в Рязанской области после подрыва железнодорожного полотна открыто, днем 12 ноября по перегону проследовал первый грузовой поезд, сообщила пресс-служба Московской железной дороги (МЖД).

Утром 11 ноября в Рязанской области было подорвано самодельное взрывное устройство, в результате чего с рельсов сошли 19 вагонов грузового поезда. Были повреждены 15 вагонов из 19. СК возбудил уголовное дело по статьям о теракте и незаконном хранении взрывчатки.

По данным МЖД, движение было открыто в 15:34 после восстановительных мероприятий. К этому времени с места происшествия убрали 19 сошедших с рельсов вагонов и уложили 175 м новой рельсошпальной решетки. Кроме того, было смонтировано 300 м контактной подвески и заменена опора контактной сети. В работах участвовали более 300 железнодорожников и четыре восстановительных поезда, уточнили в пресс-службе.

Под Рязанью в результате «вмешательства» сошли с рельсов 19 вагонов поезда

Там напомнили, что в результате инцидента никто не пострадал, сход рельсов не повлиял на движение пассажирских и пригородных поездов.

Случаи вмешательства в работу железной дороги участились после начала спецоперации на Украине. В начале мая сотрудники УФСБ России по Челябинской области задержали троих человек, которые пытались совершить диверсию на перегоне железной дороги. 11 июня в Кировском районе Крыма приостановили движение поездов из-за повреждения железнодорожного полотна, а в середине мая на полуострове с рельсов сошли вагоны с зерном. В конце июня на перегоне «Ростокино» – «Владыкино» (МЦК) в Москве неизвестные подожгли железнодорожное оборудование.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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