В Рязанской области устранили последствия подрыва участка железной дороги

По данным МЖД, движение было открыто в 15:34 после восстановительных мероприятий. К этому времени с места происшествия убрали 19 сошедших с рельсов вагонов и уложили 175 м новой рельсошпальной решетки. Кроме того, было смонтировано 300 м контактной подвески и заменена опора контактной сети. В работах участвовали более 300 железнодорожников и четыре восстановительных поезда, уточнили в пресс-службе.