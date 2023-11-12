В Рязанской области устранили последствия подрыва участка железной дороги
Движение на железнодорожном участке Рыбное-Блокпост в Рязанской области после подрыва железнодорожного полотна открыто, днем 12 ноября по перегону проследовал первый грузовой поезд, сообщила пресс-служба Московской железной дороги (МЖД).
Утром 11 ноября в Рязанской области было подорвано самодельное взрывное устройство, в результате чего с рельсов сошли 19 вагонов грузового поезда. Были повреждены 15 вагонов из 19. СК возбудил уголовное дело по статьям о теракте и незаконном хранении взрывчатки.
По данным МЖД, движение было открыто в 15:34 после восстановительных мероприятий. К этому времени с места происшествия убрали 19 сошедших с рельсов вагонов и уложили 175 м новой рельсошпальной решетки. Кроме того, было смонтировано 300 м контактной подвески и заменена опора контактной сети. В работах участвовали более 300 железнодорожников и четыре восстановительных поезда, уточнили в пресс-службе.
Там напомнили, что в результате инцидента никто не пострадал, сход рельсов не повлиял на движение пассажирских и пригородных поездов.
Случаи вмешательства в работу железной дороги участились после начала спецоперации на Украине. В начале мая сотрудники УФСБ России по Челябинской области задержали троих человек, которые пытались совершить диверсию на перегоне железной дороги. 11 июня в Кировском районе Крыма приостановили движение поездов из-за повреждения железнодорожного полотна, а в середине мая на полуострове с рельсов сошли вагоны с зерном. В конце июня на перегоне «Ростокино» – «Владыкино» (МЦК) в Москве неизвестные подожгли железнодорожное оборудование.