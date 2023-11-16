Суд вновь оштрафовал Моргенштерна за нарушение закона об иноагентах

Фамилия Моргенштерна была включена в реестр физлиц-иноагентов 6 мая 2022 г. В мае 2022 г. суд в Набережных Челнах оштрафовал его на 100 000 руб. за пропаганду наркотиков в музыкальных клипах. Обжалование приговора отклонили, и решение суда вступило в законную силу. В июне 2023 г. суд в Москве признал исполнителя виновным в нарушении правил маркировки иноагента в распространяемой им информации. Его оштрафовали на 40 000 руб. Музыкант проживает в Дубае.