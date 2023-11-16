Суд вновь оштрафовал Моргенштерна за нарушение закона об иноагентах
Савеловский районный суд Москвы оштрафовал рэпера Алишера Моргенштерна (признан в РФ иноагентом) на 40 000 руб. Об этом сообщил Telegram-канал столичных судов общей юрисдикции.
Рэпера признали виновным по ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ (непредставление сведений, представление которых предусмотрено законодательством РФ об иностранных агентах). Максимальное наказание по этой статье составляет 50 000 руб.
Фамилия Моргенштерна была включена в реестр физлиц-иноагентов 6 мая 2022 г. В мае 2022 г. суд в Набережных Челнах оштрафовал его на 100 000 руб. за пропаганду наркотиков в музыкальных клипах. Обжалование приговора отклонили, и решение суда вступило в законную силу. В июне 2023 г. суд в Москве признал исполнителя виновным в нарушении правил маркировки иноагента в распространяемой им информации. Его оштрафовали на 40 000 руб. Музыкант проживает в Дубае.