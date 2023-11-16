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Общество

Суд вновь оштрафовал Моргенштерна за нарушение закона об иноагентах

Ведомости

Савеловский районный суд Москвы оштрафовал рэпера Алишера Моргенштерна (признан в РФ иноагентом) на 40 000 руб. Об этом сообщил Telegram-канал столичных судов общей юрисдикции.

Рэпера признали виновным по ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ (непредставление сведений, представление которых предусмотрено законодательством РФ об иностранных агентах). Максимальное наказание по этой статье составляет 50 000 руб.

Фамилия Моргенштерна была включена в реестр физлиц-иноагентов 6 мая 2022 г. В мае 2022 г. суд в Набережных Челнах оштрафовал его на 100 000 руб. за пропаганду наркотиков в музыкальных клипах. Обжалование приговора отклонили, и решение суда вступило в законную силу. В июне 2023 г. суд в Москве признал исполнителя виновным в нарушении правил маркировки иноагента в распространяемой им информации. Его оштрафовали на 40 000 руб. Музыкант проживает в Дубае.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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