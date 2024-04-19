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Украинские беспилотники атаковали несколько российских регионов

Ведомости

Шесть беспилотных летательных аппаратов самолетного типа были уничтожены в Брянской области. В результате падении сбитого БПЛА загорелся объект энергетической инфраструктуры, сообщил губернатор Александр Богомаз.

По информации губернатора, пять ударных БПЛА были уничтожены над Выгоничским районом, еще один – над территорией Суземского района.

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что в небе над регионом уничтожены два украинских БПЛА. Позже он добавил, что силами ПВО был сбит еще один украинский беспилотник.

Минобороны сообщило, что с 21:00 до 22:00 дежурные средства ПВО уничтожили три украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Белгородской области.

Об опасности атак беспилотников также сообщали власти Воронежской и Липецкой областей.

После начала спецоперации ВСУ регулярно предпринимают попытки атаковать российские регионы. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Воронежской, Белгородской, Курской, Брянской и Ростовской областях установлен средний уровень реагирования.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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