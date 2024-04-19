Украинские беспилотники атаковали несколько российских регионов
Шесть беспилотных летательных аппаратов самолетного типа были уничтожены в Брянской области. В результате падении сбитого БПЛА загорелся объект энергетической инфраструктуры, сообщил губернатор Александр Богомаз.
По информации губернатора, пять ударных БПЛА были уничтожены над Выгоничским районом, еще один – над территорией Суземского района.
Минобороны сообщило, что с 21:00 до 22:00 дежурные средства ПВО уничтожили три украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Белгородской области.
Об опасности атак беспилотников также сообщали власти Воронежской и Липецкой областей.
После начала спецоперации ВСУ регулярно предпринимают попытки атаковать российские регионы. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Воронежской, Белгородской, Курской, Брянской и Ростовской областях установлен средний уровень реагирования.