Володин: дискуссия о школе Ильина не должна становиться политическим скандалом

Ильин был последовательным критиком коммунистической власти в России и приверженцем принципа непримиримости в борьбе с коммунизмом. В 1923-1934 гг. работал в Русском научном институте в Берлине, приветствовал приход к власти Адольфа Гитлера. В 1938 г. власти фашистской Германии наложили арест на печатные работы Ильина и запретили его публичные выступления. После этого философ переехал в Швейцарию, где до конца жизни проживал в пригороде Цюриха Цолликоне.