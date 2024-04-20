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Володин: дискуссия о школе Ильина не должна становиться политическим скандалом

Ведомости

Дискуссия вокруг учебно-научного центра имени Ивана Ильина в РГГУ не должна превращаться в политический скандал, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в Telegram-канале.

«Научный поиск и дискуссии – важнейшая часть университетской жизни. Однако нельзя превращать их в политические скандалы и дрязги. <...> Поэтому враги России стремятся расколоть нас изнутри», – написал он.

Володин отметил, что необходимо пресекать подобные попытки, так как они могут привести к «расколу России». По его словам, сейчас не время затевать подобные споры.

12 апреля на сайте Change.org появилась петиция от имени студентов РГГУ с просьбой переименовать учебно-научный центр им. Ивана Ильина и устроить публичное голосование за название новой высшей политической школы. По состоянию на 20 апреля петиция набрала около 21 109 подписей из 25 000. Директор данного центра философ Александр Дугин назвал запущенную в сети петицию против центра операцией западных спецслужб.

В РГГУ заявили «Ведомостям», что нападки на Ильина связаны с деятельностью Запада. По словам неназванных работников ВПШ, враги страны на Западе не хотят, чтобы Россия возвращалась к здравым, национально-ориентированным идеям в области философии.

Ильин был последовательным критиком коммунистической власти в России и приверженцем принципа непримиримости в борьбе с коммунизмом. В 1923-1934 гг. работал в Русском научном институте в Берлине, приветствовал приход к власти Адольфа Гитлера. В 1938 г. власти фашистской Германии наложили арест на печатные работы Ильина и запретили его публичные выступления. После этого философ переехал в Швейцарию, где до конца жизни проживал в пригороде Цюриха Цолликоне.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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