Володин: дискуссия о школе Ильина не должна становиться политическим скандалом
Дискуссия вокруг учебно-научного центра имени Ивана Ильина в РГГУ не должна превращаться в политический скандал, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в Telegram-канале.
«Научный поиск и дискуссии – важнейшая часть университетской жизни. Однако нельзя превращать их в политические скандалы и дрязги. <...> Поэтому враги России стремятся расколоть нас изнутри», – написал он.
Володин отметил, что необходимо пресекать подобные попытки, так как они могут привести к «расколу России». По его словам, сейчас не время затевать подобные споры.
12 апреля на сайте Change.org появилась петиция от имени студентов РГГУ с просьбой переименовать учебно-научный центр им. Ивана Ильина и устроить публичное голосование за название новой высшей политической школы. По состоянию на 20 апреля петиция набрала около 21 109 подписей из 25 000. Директор данного центра философ Александр Дугин назвал запущенную в сети петицию против центра операцией западных спецслужб.
В РГГУ заявили «Ведомостям», что нападки на Ильина связаны с деятельностью Запада. По словам неназванных работников ВПШ, враги страны на Западе не хотят, чтобы Россия возвращалась к здравым, национально-ориентированным идеям в области философии.
Ильин был последовательным критиком коммунистической власти в России и приверженцем принципа непримиримости в борьбе с коммунизмом. В 1923-1934 гг. работал в Русском научном институте в Берлине, приветствовал приход к власти Адольфа Гитлера. В 1938 г. власти фашистской Германии наложили арест на печатные работы Ильина и запретили его публичные выступления. После этого философ переехал в Швейцарию, где до конца жизни проживал в пригороде Цюриха Цолликоне.