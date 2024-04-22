Прокуратура Москвы запросит арест всех фигурантов дела об убийстве на парковке
Гособвинитель на суде поддержит ходатайства об аресте всех шестерых фигурантов уголовного дела об убийстве 24-летнего москвича Кирилла Ковалева, которое произошло в результате конфликта на парковке. Об этом сообщается в Telegram-канале прокуратуры Москвы.
Дело будет рассматривать Замоскворецкий районный суд. Задержанным предъявлено обвинение в совершении убийства группой лиц по предварительному сговору, из хулиганских побуждений и в пособничестве. Следствие намерено ходатайствовать об аресте всех фигурантов, сообщалось ранее 22 апреля в Telegram-канале пресс-службы столичных судов общей юрисдикции.
Убийство Ковалева произошло 17 апреля в Люблине. Конфликт разгорелся из-за того, что погибший сделал замечание припарковавшему автомобиль на тротуаре 21-летнему гражданину Азербайджана. В ответ на это мужчина нанес потерпевшему множественные удары руками и ногами по туловищу, а также удар ножом в область живота, после чего скрылся с места происшествия. Ковалев скончался в медицинском учреждении от полученных ран.
19 апреля прокуратура Москвы сообщила, что подозреваемый и двое его соучастников задержаны в Ростовской области и доставляются в Москву. В ходе обыска в квартире нападавшего обнаружено свыше 44 млн руб. и $300 000, которые были изъяты.
В тот же день председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил передать дело в Главное следственное управление ведомства.