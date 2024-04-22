Прокуратура Москвы запросит арест всех фигурантов дела об убийстве на парковке

Убийство Ковалева произошло 17 апреля в Люблине. Конфликт разгорелся из-за того, что погибший сделал замечание припарковавшему автомобиль на тротуаре 21-летнему гражданину Азербайджана. В ответ на это мужчина нанес потерпевшему множественные удары руками и ногами по туловищу, а также удар ножом в область живота, после чего скрылся с места происшествия. Ковалев скончался в медицинском учреждении от полученных ран.