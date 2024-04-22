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Прокуратура Москвы запросит арест всех фигурантов дела об убийстве на парковке

Ведомости

Гособвинитель на суде поддержит ходатайства об аресте всех шестерых фигурантов уголовного дела об убийстве 24-летнего москвича Кирилла Ковалева, которое произошло в результате конфликта на парковке. Об этом сообщается в Telegram-канале прокуратуры Москвы.

Дело будет рассматривать Замоскворецкий районный суд. Задержанным предъявлено обвинение в совершении убийства группой лиц по предварительному сговору, из хулиганских побуждений и в пособничестве. Следствие намерено ходатайствовать об аресте всех фигурантов, сообщалось ранее 22 апреля в Telegram-канале пресс-службы столичных судов общей юрисдикции.

Убийство Ковалева произошло 17 апреля в Люблине. Конфликт разгорелся из-за того, что погибший сделал замечание припарковавшему автомобиль на тротуаре 21-летнему гражданину Азербайджана. В ответ на это мужчина нанес потерпевшему множественные удары руками и ногами по туловищу, а также удар ножом в область живота, после чего скрылся с места происшествия. Ковалев скончался в медицинском учреждении от полученных ран.

19 апреля прокуратура Москвы сообщила, что подозреваемый и двое его соучастников задержаны в Ростовской области и доставляются в Москву. В ходе обыска в квартире нападавшего обнаружено свыше 44 млн руб. и $300 000, которые были изъяты.

В тот же день председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил передать дело в Главное следственное управление ведомства.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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