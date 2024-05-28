Верховный суд РФ предложил не прекращать дела о клевете из-за примирения сторон
Верховный суд РФ разработал законопроект об отмене возможности прекращения уголовных дел о клевете без отягчающих обстоятельств в связи с примирением сторон. Кроме того, бремя доказывания вины, которое сейчас лежит на пострадавшем, предлагается возложить на правоохранителей. Об этом сообщает корреспондент РАПСИ с заседания пленума ВС РФ.
Уточняется, что законопроект подготовлен по поручению президента РФ Владимира Путина. Документ предусматривает перевод дел о клевете (ч. 1 ст. 128.1 УК РФ) из категории частного обвинения в категорию частно-публичного. Сейчас пострадавший обязан самостоятельно поддерживать обвинение в суде, а его неявка на заседание без уважительной причины влечет прекращение уголовного дела.
Ожидается, что нововведение позволит обеспечить более тщательное изучение обстоятельств совершения клеветы в ходе предварительного расследования, повысить уровень уголовно-правовой защиты лиц, пострадавших от клеветы, а также исключить судебное рассмотрение дел, по которым не нашлось подтверждений.
В марте на портале «Госуслуги» заработал сервис «Электронная подача документов в суд», с помощью которого иски, жалобы, ходатайства и другие обращения теперь можно отправить онлайн. Воспользоваться функцией может любой человек старше 18 лет из любой страны: как по своему делу, так и в интересах доверителя, сообщала пресс-служба Минцифры. Главное для получения услуги – иметь подтвержденную учетную запись на портале.