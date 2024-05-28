Верховный суд РФ предложил не прекращать дела о клевете из-за примирения сторон

В марте на портале «Госуслуги» заработал сервис «Электронная подача документов в суд», с помощью которого иски, жалобы, ходатайства и другие обращения теперь можно отправить онлайн. Воспользоваться функцией может любой человек старше 18 лет из любой страны: как по своему делу, так и в интересах доверителя, сообщала пресс-служба Минцифры. Главное для получения услуги – иметь подтвержденную учетную запись на портале.