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Верховный суд РФ предложил не прекращать дела о клевете из-за примирения сторон

Ведомости

Верховный суд РФ разработал законопроект об отмене возможности прекращения уголовных дел о клевете без отягчающих обстоятельств в связи с примирением сторон. Кроме того, бремя доказывания вины, которое сейчас лежит на пострадавшем, предлагается возложить на правоохранителей. Об этом сообщает корреспондент РАПСИ с заседания пленума ВС РФ.

Уточняется, что законопроект подготовлен по поручению президента РФ Владимира Путина. Документ предусматривает перевод дел о клевете (ч. 1 ст. 128.1 УК РФ) из категории частного обвинения в категорию частно-публичного. Сейчас пострадавший обязан самостоятельно поддерживать обвинение в суде, а его неявка на заседание без уважительной причины влечет прекращение уголовного дела.

Ожидается, что нововведение позволит обеспечить более тщательное изучение обстоятельств совершения клеветы в ходе предварительного расследования, повысить уровень уголовно-правовой защиты лиц, пострадавших от клеветы, а также исключить судебное рассмотрение дел, по которым не нашлось подтверждений.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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