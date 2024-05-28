Оператора ВГТРК ранило во время съемок сюжета в Харьковской области
Оператор ВГТРК Александр Пушин получил ранение во время съемки сюжета в Волчанске Харьковской области. Об этом сообщили в эфире телеканала «Россия 24».
«В общем, ситуация следующая: я в кузове ехал, оператор Саша Пушин в машине. Произошел подрыв на мине. Сашка ранил ногу, но не тяжело», – рассказал в эфире военкор Евгений Поддубный, снимавший сюжет вместе с Пушиным.
По данным канала, Пушин сейчас находится в больнице, его жизни ничто не угрожает.
Вечером 19 апреля «Известия» сообщили о гибели своего военкора Семена Еремина в зоне боевых действий на Украине. Еремин работал в зоне спецоперации с февраля 2022 г. В составе съемочной группы он одним из первых работал в Волновахе. Следственный комитет России заявил, что намерен установить и привлечь к уголовной ответственности всех причастных к гибели Еремина. 23 апреля президент России Владимир Путин посмертно наградил Еремина орденом Мужества.
10 апреля при обстреле съемочной группы «Вести Луганск» погиб офицер пресс-службы Минобороны Евгений Половодов. Вместе со съемочной группой он приехал в танковый батальон в Серебрянском лесничестве под Кременной, где и получил смертельное ранение. Половодов был посмертно представлен к ордену Мужества.