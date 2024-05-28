Заболеваемость коклюшем в России выросла максимально за 30 лет

В ноябре 2023 г. Роспотребнадзор объяснял подъем заболеваемости корью и коклюшем циклическими всплесками, которые случаются каждые пять – шесть лет из-за накопления пула лиц без иммунитета к инфекции. В ведомстве заверили, что эпидемиологическая ситуация является контролируемой. 14 декабря президент РФ Владимир Путин во время подведения итогов года в формате совмещенной прямой линии и пресс-конференции заявил, что нехватка вакцин от вирусных инфекционных заболеваний вызвана техническим сбоем и проблема будет решена в ближайшее время.