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Заболеваемость коклюшем в России выросла максимально за 30 лет

Ведомости

В прошлом году в России выявлено 52 783 человека, заболевших коклюшем, что превышает результат 2022 г. в 15 раз. Показатель также стал максимальным с 1993 г., когда в стране было зафиксировано 74 463 заболевших. Об этом сообщает «Медвестник» со ссылкой на данные Роспотребнадзора.

Заболеваемость коклюшем в РФ снижалась с конца 90-х гг. и с начала нового века не превышала 15 000 случаев в год. Но с прошлого года статистика резко пошла в рост во всех федеральных округах и регионах, включая крупные города.

На фоне роста заболеваемости в ряде регионов страны наблюдаются перебои с получением наиболее распространенной коклюшной вакцины «Пентаксим», рассказала «Медвестнику» директор АНО «Коллективный иммунитет» Антонина Обласова. Проблемы с наличием препарата есть в Москве, Крыму, Томской области, Санкт-Петербурге, Нижневартовске, говорится в публикации.

Опрошенные «Медвестником» эксперты полагают, что среди вероятных причин роста заболеваемости – появившаяся у коклюшной палочки устойчивость к иммунопрофилактике, «проседание» плановой иммунизации детей из-за пандемии COVID-19, а также миграционный поток из стран ближнего зарубежья, где не проводилась вакцинация от коклюша.

В ноябре 2023 г. Роспотребнадзор объяснял подъем заболеваемости корью и коклюшем циклическими всплесками, которые случаются каждые пять – шесть лет из-за накопления пула лиц без иммунитета к инфекции. В ведомстве заверили, что эпидемиологическая ситуация является контролируемой. 14 декабря президент РФ Владимир Путин во время подведения итогов года в формате совмещенной прямой линии и пресс-конференции заявил, что нехватка вакцин от вирусных инфекционных заболеваний вызвана техническим сбоем и проблема будет решена в ближайшее время.

19 апреля «Медвестник» со ссылкой на данные Роспотребнадзора также сообщил, что в прошлом году корью переболели 12 000 человек, заболеваемость выросла в 127 раз год к году – до 89,2 случая заболевания на 1 млн человек. Показатель оказался рекордным за последние 30 лет.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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