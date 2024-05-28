Заболеваемость коклюшем в России выросла максимально за 30 лет
В прошлом году в России выявлено 52 783 человека, заболевших коклюшем, что превышает результат 2022 г. в 15 раз. Показатель также стал максимальным с 1993 г., когда в стране было зафиксировано 74 463 заболевших. Об этом сообщает «Медвестник» со ссылкой на данные Роспотребнадзора.
Заболеваемость коклюшем в РФ снижалась с конца 90-х гг. и с начала нового века не превышала 15 000 случаев в год. Но с прошлого года статистика резко пошла в рост во всех федеральных округах и регионах, включая крупные города.
На фоне роста заболеваемости в ряде регионов страны наблюдаются перебои с получением наиболее распространенной коклюшной вакцины «Пентаксим», рассказала «Медвестнику» директор АНО «Коллективный иммунитет» Антонина Обласова. Проблемы с наличием препарата есть в Москве, Крыму, Томской области, Санкт-Петербурге, Нижневартовске, говорится в публикации.
Опрошенные «Медвестником» эксперты полагают, что среди вероятных причин роста заболеваемости – появившаяся у коклюшной палочки устойчивость к иммунопрофилактике, «проседание» плановой иммунизации детей из-за пандемии COVID-19, а также миграционный поток из стран ближнего зарубежья, где не проводилась вакцинация от коклюша.
В ноябре 2023 г. Роспотребнадзор объяснял подъем заболеваемости корью и коклюшем циклическими всплесками, которые случаются каждые пять – шесть лет из-за накопления пула лиц без иммунитета к инфекции. В ведомстве заверили, что эпидемиологическая ситуация является контролируемой. 14 декабря президент РФ Владимир Путин во время подведения итогов года в формате совмещенной прямой линии и пресс-конференции заявил, что нехватка вакцин от вирусных инфекционных заболеваний вызвана техническим сбоем и проблема будет решена в ближайшее время.
19 апреля «Медвестник» со ссылкой на данные Роспотребнадзора также сообщил, что в прошлом году корью переболели 12 000 человек, заболеваемость выросла в 127 раз год к году – до 89,2 случая заболевания на 1 млн человек. Показатель оказался рекордным за последние 30 лет.