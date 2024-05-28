Госдума приняла законопроект о штрафах за высадку инвалидов из транспорта
Госдума в третьем, окончательном, чтении приняла законопроект, который вводит штрафы за принудительную высадку из общественного транспорта инвалидов I группы, следующих без сопровождающего лица. Это следует из думской электронной базы.
Изменения предлагается внести в ч. 2.1 ст. 11.33 КоАП РФ (нарушение порядка использования автобуса, трамвая или троллейбуса). Сейчас статья запрещает принудительно высаживать из транспорта детей до 16 лет, которые не оплатили проезд и следуют без сопровождения. Водителю за ее нарушение грозит штраф 5000 руб., а должностным лицам – от 20 000 до 30 000 руб. Теперь предлагается наказывать и за высадку инвалидов I группы при тех же обстоятельствах.
«Детей и граждан с ограниченными возможностями здоровья высаживать из общественного транспорта нельзя. Это несет прямую угрозу их жизни. Те, кто этого не понимает, будут наказаны высокими штрафами», – заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Законопроект был принят депутатами единогласно. В случае его одобрения Советом Федерации и президентом РФ нововведение вступит в силу с 1 сентября.
21 мая депутаты Госдумы приняли в третьем чтении законопроект о защите прав детей-инвалидов и взрослых, которые признаны недееспособными. Поправки призваны уберечь от взысканий пенсии детей-инвалидов. При зачислении на счета родителей, опекунов или попечителей средства, направленные на поддержку недееспособного, должны быть защищены от взыскания долгов. Иммунитет от взыскания также предлагается распространить на социальные доплаты к пенсии по потере кормильца. Законопроект уже поддержан Советом Федерации.