Госдума приняла законопроект о штрафах за высадку инвалидов из транспорта

Изменения предлагается внести в ч. 2.1 ст. 11.33 КоАП РФ (нарушение порядка использования автобуса, трамвая или троллейбуса). Сейчас статья запрещает принудительно высаживать из транспорта детей до 16 лет, которые не оплатили проезд и следуют без сопровождения. Водителю за ее нарушение грозит штраф 5000 руб., а должностным лицам – от 20 000 до 30 000 руб. Теперь предлагается наказывать и за высадку инвалидов I группы при тех же обстоятельствах.