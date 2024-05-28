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Госдума приняла законопроект о штрафах за высадку инвалидов из транспорта

Ведомости

Госдума в третьем, окончательном, чтении приняла законопроект, который вводит штрафы за принудительную высадку из общественного транспорта инвалидов I группы, следующих без сопровождающего лица. Это следует из думской электронной базы.

Изменения предлагается внести в ч. 2.1 ст. 11.33 КоАП РФ (нарушение порядка использования автобуса, трамвая или троллейбуса). Сейчас статья запрещает принудительно высаживать из транспорта детей до 16 лет, которые не оплатили проезд и следуют без сопровождения. Водителю за ее нарушение грозит штраф 5000 руб., а должностным лицам – от 20 000 до 30 000 руб. Теперь предлагается наказывать и за высадку инвалидов I группы при тех же обстоятельствах.

«Детей и граждан с ограниченными возможностями здоровья высаживать из общественного транспорта нельзя. Это несет прямую угрозу их жизни. Те, кто этого не понимает, будут наказаны высокими штрафами», – заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Законопроект был принят депутатами единогласно. В случае его одобрения Советом Федерации и президентом РФ нововведение вступит в силу с 1 сентября.

21 мая депутаты Госдумы приняли в третьем чтении законопроект о защите прав детей-инвалидов и взрослых, которые признаны недееспособными. Поправки призваны уберечь от взысканий пенсии детей-инвалидов. При зачислении на счета родителей, опекунов или попечителей средства, направленные на поддержку недееспособного, должны быть защищены от взыскания долгов. Иммунитет от взыскания также предлагается распространить на социальные доплаты к пенсии по потере кормильца. Законопроект уже поддержан Советом Федерации.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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