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Песков пообещал сообщить о решении Путина по созданию попечительского совета РАН

Ведомости

Кремль сообщит о решении президента Владимира Путина насчет предложения создать и возглавить попечительский совет Российской академии наук (РАН). Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков на брифинге.

Пескова спросили, поддерживают ли в Кремле идею о создании попечительского совета в РАН и готов ли президент возглавить эту структуру.

«Когда президент примет какое-то решение по этому обращению, мы вас проинформируем», – ответил представитель Кремля.

28 мая РАН попросила президента России Владимира Путина создать и возглавить попечительский совет академии, инициировав соответствующие поправки к закону об академии. По данным ТАСС, решение было принято на общем собрании РАН. Согласно ему, президент РАН Геннадий Красников должен будет обратиться к Путину с просьбой выступить с законодательной инициативой о внесении соответствующих изменений в законодательство. По его словам, создание совета может облегчить решение многих вопросов, стоящих перед академией, укрепить ее положение в структуре государственных и общественных институтов, повысить ее статус.

В феврале Путин предложил увеличить выплаты академикам РАН до 200 000 руб., членам-корреспондентам – до 100 000 руб. Тогда президент отметил, что расходы на финансирование РАН в 2024 г. выросли за счет федерального бюджета по сравнению с прошлым годом почти до 6 млрд руб.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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