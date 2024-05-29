Песков пообещал сообщить о решении Путина по созданию попечительского совета РАН

28 мая РАН попросила президента России Владимира Путина создать и возглавить попечительский совет академии, инициировав соответствующие поправки к закону об академии. По данным ТАСС, решение было принято на общем собрании РАН. Согласно ему, президент РАН Геннадий Красников должен будет обратиться к Путину с просьбой выступить с законодательной инициативой о внесении соответствующих изменений в законодательство. По его словам, создание совета может облегчить решение многих вопросов, стоящих перед академией, укрепить ее положение в структуре государственных и общественных институтов, повысить ее статус.