Песков пообещал сообщить о решении Путина по созданию попечительского совета РАН
Кремль сообщит о решении президента Владимира Путина насчет предложения создать и возглавить попечительский совет Российской академии наук (РАН). Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков на брифинге.
Пескова спросили, поддерживают ли в Кремле идею о создании попечительского совета в РАН и готов ли президент возглавить эту структуру.
«Когда президент примет какое-то решение по этому обращению, мы вас проинформируем», – ответил представитель Кремля.
28 мая РАН попросила президента России Владимира Путина создать и возглавить попечительский совет академии, инициировав соответствующие поправки к закону об академии. По данным ТАСС, решение было принято на общем собрании РАН. Согласно ему, президент РАН Геннадий Красников должен будет обратиться к Путину с просьбой выступить с законодательной инициативой о внесении соответствующих изменений в законодательство. По его словам, создание совета может облегчить решение многих вопросов, стоящих перед академией, укрепить ее положение в структуре государственных и общественных институтов, повысить ее статус.
В феврале Путин предложил увеличить выплаты академикам РАН до 200 000 руб., членам-корреспондентам – до 100 000 руб. Тогда президент отметил, что расходы на финансирование РАН в 2024 г. выросли за счет федерального бюджета по сравнению с прошлым годом почти до 6 млрд руб.