Пушилин заявил об отсутствии задачи по взятию Харькова
Задачи по взятию Харькова перед армией сейчас нет, речь идет о создании «санитарной зоны». Об этом заявил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин, пишет «РИА Новости».
По словам Пушилина, вопрос состоит в том, чтобы обезопасить территорию России.
17 мая на пресс-конференции в Китае президент РФ Владимир Путин заявил, что планов по взятию Харькова у России сейчас нет. Операцию Вооруженных сил РФ на Харьковском направлении он связал с созданием безопасной санитарной зоны в ответ на обстрелы ВСУ. В этот же день заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев высказал мнение, что санитарная зона может расшириться до границы с Польшей, если Запад продолжит поставлять Киеву дальнобойные ракеты.
28 мая в Ташкенте Путин сказал, что постоянная эскалация конфликта может привести к серьезным последствиям, в случае применения вооруженными силами Украины высокоточного оружия большой дальности могут быть приняты новые решения по санитарной зоне.