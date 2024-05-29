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Пушилин заявил об отсутствии задачи по взятию Харькова

Ведомости

Задачи по взятию Харькова перед армией сейчас нет, речь идет о создании «санитарной зоны». Об этом заявил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин, пишет «РИА Новости».

По словам Пушилина, вопрос состоит в том, чтобы обезопасить территорию России.

17 мая на пресс-конференции в Китае президент РФ Владимир Путин заявил, что планов по взятию Харькова у России сейчас нет. Операцию Вооруженных сил РФ на Харьковском направлении он связал с созданием безопасной санитарной зоны в ответ на обстрелы ВСУ. В этот же день заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев высказал мнение, что санитарная зона может расшириться до границы с Польшей, если Запад продолжит поставлять Киеву дальнобойные ракеты.

28 мая в Ташкенте Путин сказал, что постоянная эскалация конфликта может привести к серьезным последствиям, в случае применения вооруженными силами Украины высокоточного оружия большой дальности могут быть приняты новые решения по санитарной зоне.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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