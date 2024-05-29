Пушилин заявил об отсутствии задачи по взятию Харькова

17 мая на пресс-конференции в Китае президент РФ Владимир Путин заявил, что планов по взятию Харькова у России сейчас нет. Операцию Вооруженных сил РФ на Харьковском направлении он связал с созданием безопасной санитарной зоны в ответ на обстрелы ВСУ. В этот же день заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев высказал мнение, что санитарная зона может расшириться до границы с Польшей, если Запад продолжит поставлять Киеву дальнобойные ракеты.