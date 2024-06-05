Блогер Лерчек назвала себя «амбассадором ФНС» на ПМЭФе
Лерчек призналась, что ей поступало предложение стать лицом бренда «одной крупной компании», чтобы пропагандировать уплату налогов.
«Я сказала, что и так делают это бесплатно. Я амбассадор ФНС, и я этим горжусь», – подчеркнула блогер.
Журналисты также спросили ее об изменениях налоговой системы. «Все логично, как всегда, чем больше зарабатываешь, тем больше платишь, все в принципе честно», – сказала блогер.
На вопрос, на какие отрасли Лерчек направила бы повышенные налоги, она назвала социальную составляющую, поддержку многодетных семей и женщин, оказавшихся в трудной ситуации, а также дополнительное развитие («не только школы, но и все, что касается музыки, творчества»).
В марте 2023 г. Чекалиной было предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов на более чем 311 млн руб., а ее мужу Артему – в пособничестве. Следствие заявляло, что Чекалина не платила НДС и НДФЛ во второй половине 2020 г. и весь 2021 г. Спустя время в отношении семейной пары возбудили еще одно уголовное дело по факту отмывания 133 млн руб. В ноябре 2023 г. адвокат супругов сообщал, что они погасили 500 млн руб. долга перед налоговой инспекцией с учетом штрафа. 27 декабря адвокат рассказал, что с Чекалиной сняли все ограничения, в том числе на перемещения и пользование интернетом. 1 марта стало известно, что следствие полностью прекратило уголовное дело в отношении Чекалиных.
21 апреля сообщалось, что Арбитражный суд Москвы обязал компанию «Би Фит», принадлежащую блогеру Валерии Чекалиной (Лерчек), выплатить более 22 млн руб. долга логистической компании. Фирма Лерчек заключила мировое соглашение и согласовала график платежей с ООО «Темполайн Логистика». «Би Фит» обязуется выплатить истцу долг в размере 22,5 млн руб.
28 мая Минфин представил пакет законопроектов, который включает поправки в закон о бюджете на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 гг., а также изменения в Налоговый и Бюджетный кодексы. Госдума может принять поправки уже в весеннюю сессию (закончится 5 августа).
В частности, министерство предлагает установить пять ступеней в шкале ставок НДФЛ. Ставки изменятся для доходов от 2,4 млн руб. (200 000 руб. в месяц). Так, для доходов от 2,4 млн до 5 млн руб. в год ставку НДФЛ предлагается установить на уровне 15%, от 5 млн до 20 млн руб. – 18%, от 20 млн до 50 млн руб. – 20%, свыше 50 млн руб. – 22%. Минфин рассчитывает, что все поправки вступят в силу с 2025 г.