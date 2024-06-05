Блогер Лерчек назвала себя «амбассадором ФНС» на ПМЭФе

В марте 2023 г. Чекалиной было предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов на более чем 311 млн руб., а ее мужу Артему – в пособничестве. Следствие заявляло, что Чекалина не платила НДС и НДФЛ во второй половине 2020 г. и весь 2021 г. Спустя время в отношении семейной пары возбудили еще одно уголовное дело по факту отмывания 133 млн руб. В ноябре 2023 г. адвокат супругов сообщал, что они погасили 500 млн руб. долга перед налоговой инспекцией с учетом штрафа. 27 декабря адвокат рассказал, что с Чекалиной сняли все ограничения, в том числе на перемещения и пользование интернетом. 1 марта стало известно, что следствие полностью прекратило уголовное дело в отношении Чекалиных.